«Раскрутка» ALT Linux с нуля

...на новой архитектуре либо при необходимости обеспечить пересборку «с нуля» по иному поводу.

Типичная процедура

Начинаем с какой-либо существующей бинарной среды, пригодной для сборки содержимого базовой сборочной системы сизифа (rpm-build и его зависимости); см., например, опыт портирования на ARM.

Поскольку на первых порах собираемое будет устанавливаться в неё же, есть смысл работать в чруте, представляющем из себя копию корневой файловой системы, со смонтированными /proc и /dev/pts.

сперва собираем rpm для новой архитектуры потребуется дополнить installplatform, rpmrc.in

может потребоваться подпирание по месту, отрыв функциональности и т.п.

после успешной сборки устанавливаем полученное и собираем rpm.rpm затем собираем toolchain (binutils, gcc, glibc) устанавливаем в сборочное окружение по мере сборки собираем все архитектурнозависимые пакеты, необходимые для сборки hasher rpm --rebuild --nodeps

см. далее про ручки помимо --with bootstrap

основное отрываемое: check, static, doc, apidocs, selinux, ssl, python, java запустив hasher, пересобираем его сборочные зависимости в нём самом (порядка 150 пакетов) разворачиваем BuildRequires по мере возможности, продолжая на этой стадии отключать избыточное

по возможности дополняем в спеках набор ручек для отключения лишнего (тоже см. ниже) не откладывая в долгий ящик, стараемся пропихнуть полученные патчи в сизиф продолжаем работу над пополнением порта

При длительной сборке пакетов и ошибке в %files могут оказаться полезными возможности rpmbuild по продолжению сборки пакета:

rpm -bi --nodeps --short-circuit --without ... этот.spec rpm -bb --nodeps --short-circuit --disable ... этот.spec

Форма с -bi выполнит повторно секцию %install , а -bb отработает по %files , предполагая наличие уже установленного в пакет-buildroot/ содержимого.

Обратите внимание, что rpmbuild при указании --nodeps игнорирует сборочные зависимости, а не установочные.

Применяем ручки

Для начальной сборки при помощи rpm могут быть полезны следующие уже распространённые в сизифе ключи сборки пакетов:

--disable check --without check --disable test --without test --disable static --without doc --without apidocs --without profile --disable selinux --without selinux --disable java --without java --without python3 --disable ldap --disable udev

Для конкретных пакетов могут быть реализованы иные, например:

vim: --disable gui_gnome2 --disable gui_gtk2 --disable gui_neXtaw --disable perlinterp --disable rubyinterp --disable tclinterp --disable luainterp --disable gui_any

python: --without valgrind --without tk

libcap-ng: --without-python

openssl10: --without-krb

curl: --without-ssl

где-то ещё видел cxx, cpp, nls, included_gettext

при этом:

вполне возможно дополнить и другими ручками, но сперва лобовой rpm -ba --nodeps на имеющемся сборочном окружении хорошо бы по возможности приводить их к единой системе и фиксировать здесь тесты полезны в нормальном режиме, но занимают существенное время, а нередко требуют дополнительных BR или обламываются по мелочам (один перловый тест из ~6000, ага)

Настраиваем hasher

Задействование этого всего вместе с указанием о необходимости перепаковки полученного на входе src.rpm может выглядеть в ~/.hasher/config так:

первая стадия

Отрываем всё, что можем, включаем перепаковку srpm перед выяснением сборочных зависимостей для учёта ключиков:

known_mountpoints=/proc repackage_source=1 query_repackage=1 rpmargs='--with bootstrap --disable check --without check --disable static --without doc --without apidocs --disable profile --without profile --disable selinux --without selinux --disable java --without java --without python3 --disable ldap --disable udev' # rpm rpmargs="$rpmargs --without libelf" # libcap-ng rpmargs="$rpmargs --without python" # python rpmargs="$rpmargs --without valgrind --without tk" # vim rpmargs="$rpmargs --disable gui_gnome2 --disable gui_gtk2 --disable gui_neXtaw --disable perlinterp --disable rubyinterp --disable tclinterp --disable luainterp --disable gui_any" # openssl10 rpmargs="$rpmargs --without krb" # curl rpmargs="$rpmargs --without ssl" # util-linux rpmargs="$rpmargs --without audit --without udev" # audit rpmargs="$rpmargs --without prelude"

вторая стадия

После успешной сборки openssl10:

убираем --without ssl (т.е. разрешаем с ним собираться);

(т.е. разрешаем с ним собираться); пересобираем python,

после этого python-dev должен устанавливаться штатно без неудовлетворённой зависимости на _ssl.

третья стадия

Разрешаем статическую сборку (убираем --disable static), пересобираем пакеты xz zlib bzip2 libpopt elfutils libdb4.7, затем rpm apt apt-repo-tools

Расставляем ручки

Поскольку анализ и разрывание циклов сборочных зависимостей — занятие довольно трудоёмкое и муторное, стоит фиксировать информацию о них в сизифных пакетах, чтоб в следующий раз было чуть легче (и нет, я видел уже слишком много случаев «это же только сейчас помучиться»).

Предлагаю дополнять спеки пакетов, которые затрагивает бутстрап базового сборочного окружения, параметром bootstrap, не перекрывающимся с перечисленными выше уже существующими; в частности:

отключать сборку man/info, если требует help2man / makeinfo / texinfo ; довольно неприятны в плане бутстрапа по части perl-* , если нет возможности воспользоваться имеющимися хостовыми или noarch-пакетами отключать поддержку SSL; задействовать bundle'ные gnulib/glib/... вместо системных, если есть; возможно, в %configure добавлять --disable-asm --disable-gtk-doc

Также обратите внимание на произведение --{without,disable} {test,check} , при обнаружении отличающегося от --disable check рекомендуется приводить к общему знаменателю.

Применять можно, например, так:

gear-rpm -bs --nodeps --commit --define '_without_doc 1' --define '_without_idn 1'