Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 09:11, 4 февраля 2017

править] Что такое Autoports?

Autoports - это постоянно обновляемый репозиторий свежих версий пакетов из Sisyphus, которые автоматически пересобраны для установки в текущую стабильную ветвь (в настоящее время это t7/p7, также поддерживается p6/t6). Всегда самые свежие gear и hasher, freeciv и wesnoth, новые игры, которых еще нет в бранчах, и еще множество других пакетов, уже собранных, и тех, которые еще собираются.

Репозиторий Autoports предназначен для точечных обновлений. Репозитории Autoports появились начиная с ветвей p5/5.1 в качестве частичной замены backports. Autoports дает возможность попробовать какой-нибудь пакет, собранный для сизифа без полного перехода на репозиторий Sisyphus.

СтОит попробовать новый пакет из Autoports, только если в бранче такого пакета нет или имеющийся не устраивает вас функциональностью или наличием ошибок. Однако нужно знать, что репозиторий Autoports обновляется роботом, который пытается в автоматическом режиме собирать пакеты из репозитория Sisyphus в окружении текущего бранча. Как следствие, пакеты из Autoports не тестируются. Поэтому будьте готовы к тому, что не все пакеты могут оказаться рабочими. Установка пакета из Autoports -- лотерея, вам может как повезти, так и не повезти. В случае каких-либо проблем, просто уделите пакет, взятый из Autoports, и замените его старым пакетом из бранча. Пакеты из Autoports легко узнать благодаря характерному суффиксу вида .A70.1 (для p7), .A60.1 (для t6) или .A51.1 (для 5.1).

Также, не все пакеты из Сизифа могут быть просто пересобраны под текущую стабильную ветвь.

править] Заявки на сборку новых пакетов

Чтобы понять, как работает робот, есть списки (пример для p6/t6):

/pub/ALTLinux/autoports/t6/files/list.covered /pub/ALTLinux/autoports/t6/files/list.failed

list.covered -- это список покрываемых роботом пакетов (которые робот просматривает).

list.failed -- это те, которые робот пытался собрать, да сборка не удалась.

Если интересующего вас пакета нет в list.covered, вы можете создать заявку на добавление в autoports нового пакета, откртыв ее в https://bugzilla.altlinux.org/enter_bug.cgi?product=Infrastructure на компоненту autoports.altlinux.org.

Пожалуйста, не присылайте заявки на пакеты, перечисленные в list.failed.

править] настройка

Настройка apt для использования Autoports для ветвей p5/5.1 описана в Autoports/5.1.

Настройка apt для использования Autoports для ветвей p6/t6 описана в Autoports/t6.

Настройка apt для использования Autoports для ветвей p7/t7 описана в Autoports/p7.

Настройка apt для использования Autoports для ветвей p8/t8 описана в Autoports/p8.