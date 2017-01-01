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Текущая версия на 08:40, 31 мая 2017

править] Общая информация

Работает следующим образом:

Задаётся каталог, в котором будет происходить подключение, например /mnt/auto/.

При необходимости обратиться к сетевой файловой системе, следует обратиться к каталогу с именем этой ФС в этом каталоге. Например /mnt/auto/server/share/.

При обращении будет произведена попытка смонтировать соответствующий сетевой ресурс.

При отсутствии обращения, после заданного таймаута, сетевой ресурс будет отмонтирован.

При этом, в нашем примере, каталог /mnt/auto может не существовать при остановленном autofs. При старте он будет создан.

Каталог же /mnt/auto/server/ не должен существовать. В противном случае сетевой ресурс смонтирован не будет.

править] Настройка

Конфигурация описывается файлами: /etc/auto.* , среди которых:

auto.master: подключение других конфигурационных файлов

auto.tab: описание отдельных подключаемых ФС, с настройками отличными от остальных

Пример содержимого:

/mnt/auto /etc/auto.tab -t 15 /mnt/net /etc/auto.avahi -t 120 /mnt/smb /etc/auto.smb -t 5

Здесь поля:

каталог в котором будут подключаться сетевые файловые системы файл конфигурации или скрипт (что определяется правами на исполнение указанного файла) таймаут подключения при отсутствии обращения

При этом нет необходимости определять каждый адрес с сетевыми файловыми системами, и задав один раз строчку для smb можно обращаться к любому компьютеру обратившись к пути: /mnt/smb/server/share или /mnt/smb/192.168.1.1/share (у меня это работало не всегда).

В этом файле определяются сетевые ресурсы по отдельности.

Примеры:

править] nfs

Два примера:

public1 -rw,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,nolock server:/mnt/share/public/ public2 -ro 192.168.1.1:/mnt/share/public/

Здесь обращение нужно производить к каталогам /mnt/auto/public1/ и /mnt/auto/public2/

править] samba

Простой пример:

public3 -fstype=cifs,noperm ://192.168.1.1/public

Пример с авторизацией:

user1 -fstype=cifs,username=user1,credentials=/etc/auto.smb.auth,noperm ://server/user1

Пример с авторизацией и установкой прав доступа:

user1 -fstype=cifs,username=user1,credentials=/etc/auto.smb.auth,uid=user1,gid=user1,file_mode=416,dir_mode=488 ://server/user1

Где содержимое /etc/auto.smb.auth:

username=user1 password=SeCrEtPaSsWoRd

или

username=domain_user1 password=SeCrEtPaSsWoRd domain=DOMAIN_NAME

если используется сеть с доменной аутентификацией.

Обращаться к каталогам /mnt/auto/public3/ и /mnt/auto/user1/

В третьем примере с правами доступа параметры file_mode и dir_mode записываются как десятичные константы системного типа mode_t (см. man 2 chmod ). Например 0750 -rwxr-x--- -> 0b111101000 -> 488.

править] davfs

Пример с яндексом:

yandex -fstype=davfs,rw,uid=user2,gid=group2 :https\://webdav.yandex.ru

Здесь, для авторизации в файл /etc/davfs2/secrets следует добавить:

/mnt/auto/yandex/ yandexuser yandexpassword

Обращаться к каталогу /mnt/auto/yandex/

При таких настройках у меня возникала следующая проблема. При копировании файлов на сетевую файловую систему, через некоторое время она становилась недоступна. Но при этом копирование продолжалось и по окончании его можно было нормально обратиться и увидеть файлы. При этом обычное монтирование, без autofs, работало нормально.

Если кто нибудь понимает причину (таймауты, кэш, ...), и как исправить, прошу дополнить.

править] Ссылки