Alterator-net-domain

Основная документация по настройке и использованию домена: http://www.altlinux.org/Домен

Основная документация по настройке и использованию домена: http://www.altlinux.org/Домен

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{{Attention|Домен нужно устанавливать '''только''' после настройки сервера DHCP ([[Alterator-dhcp| модуль DHCP). В противном случае придётся выбирать другое имя домена.}}

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