Apt/TroubleShooting

Apt (Различия между версиями)

Внимание:

apt-get -s не работает

(ключик для проведения «мысленного эксперимента» вместо действия приводит к неадекватной оценке последствий) .

править] Превышение числа пакетов

Основная статья: Changes/apt

Если команда apt-get update завершается чем-то вроде:

Reading Package Lists... Error! E: Dynamic MMap ran out of room E: Error occured while processing ktechlab (UsePackage3)

или:

E: Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of. E: Problem with MergeList /tmp/aptbox/var/lib/apt/lists/_ALT_Sisyphus_noarch_base_pkglist.classic E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

— скорее всего, apt’y приходится перелопачивать больше пакетов, чем дозволено лимитом (#16900).

Решение N1[1]:

в /etc/apt/apt.conf добавить строку (если ещё нет):

APT::Cache-Limit <LimitInBytes>;

Где <LimitInBytes> - число большее, чем размер /var/lib/rpm/Packages в байтах. Возможно, придётся подбирать Cache-Limit несколько раз, пока ошибка не исчезнет.

В apt 0.5.15lorg2-alt50 лимиты выставлены следующим образом (разница обусловлена предположением подключения biarch-репозитория):

83886080 (80M на 32-битных архитектурах);

100663296 (96M на 64-битных архитектурах).

Решение N2 (если в обновлённом apt это уже увеличили):

Обновить apt и libapt из соответствующего репозитория:

apt-get update -o APT::Cache-Limit=100663296 apt-get install apt

Объезд:

Отключить лишние репозитории в /etc/apt/sources.list.d/*.list и вновь отдать команду:

apt-get update

править] «Битые» пакеты

Если при обновлении системы или установке отдельных пакетов вываливается нечто вроде:

Committing changes... Preparing... ########################################### [100%] 1: some_package error: unpacking of archive failed: cpio: Bad magic E: Some errors occurred while running transaction

вероятней всего, rpm-архив (в данном случае « some_package ») испорчен (получен не полностью).

Решение:

Отдать команды:

apt-get clean apt-get install some_package

править] Ошибка обновления через rsync

Если при попытке обновления сведений о пакетах выходит ошибка с повторяющимися строками вроде приведённых ниже для apt-get update:

E: Программа обработки метода /usr/lib/apt/methods/rsync не найдена. E: Tried to dequeue a fetching object

и для synaptic:

E: The method driver /usr/lib/apt/methods/rsync could not be found.

— то это означает, что в числе активных репозиториев есть подключенные через протокол rsync. Следует либо их отключить, либо доустановить пакет apt-rsync.

править] Ошибка сегментирования

Если при работе apt-get падает по Segmentation fault, удалите кэш apt:

rm /var/cache/apt/*pkgcache.bin

Проверьте stack лимиты, должно быть не менее:

# ulimit -s 8192

Задать можно тут:

/etc/security/limits.conf #root hard stack 8192 #root soft stack 8192

