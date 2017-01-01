Apache2/AD-auth

Материал из ALT Linux Wiki

< Apache2(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Настройка web-браузеров)
(Настройка Apache2)
 
Строка 105: Строка 105:
   KrbServiceName HTTP
   KrbServiceName HTTP
   KrbSaveCredentials On
   KrbSaveCredentials On
 +
  KrbLocalUserMapping On #Обрезает @REAL в переменной REMOTE_USER
   require valid-user
   require valid-user
</pre>
</pre>
 +
== Настройка PHP аутентификации GSSAPI ==
== Настройка PHP аутентификации GSSAPI ==
Для работы аутентификации PHP в LDAP необходима директива KrbSaveCredentials On, при её включении будет создаваться нужная нам переменная $_SERVER['KRB5CCNAME'].<br>
Для работы аутентификации PHP в LDAP необходима директива KrbSaveCredentials On, при её включении будет создаваться нужная нам переменная $_SERVER['KRB5CCNAME'].<br>

Текущая версия на 15:25, 16 мая 2017

Исходные данные:

  • Домен ActiveDirectory DOMG.TESTG
  • Web-сервер apserver [ip: 192.168.135.195] введенный в домен с помощью sssd

Задача:

  • Настроить аутентификацию Apache2 с PHP через AD

Содержание

[править] Создание keytab-файла

Для работы доменной аутентификации нам необходим keytab-файл, его можно сгенерировать на сервере домена или с помощью samba на машине с web-сервером.
Воспользуемся вторым вариантом.
Минимально необходимая конфигурация samba: 

[global]
workgroup = DOMG
realm = DOMG.TESTG
security = ads
passdb backend = tdbsam

Проверим конфигурационный файл samba: 

# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER

Press enter to see a dump of your service definitions

Войдем в домен с помощью samba: 

# net ads join -U Administrator

Проверим вход в домен: 

# net ads testjoin
Join is OK

Создадим и добавим в системный keytab принципала сервиса "HTTP": 

# net ads keytab add HTTP -U Administrator

Проверим наш keytab: 

# klist -ek /etc/krb5.keytab
...
   3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (des-cbc-crc) 
   3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (des-cbc-crc) 
   3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (des-cbc-md5) 
   3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (des-cbc-md5) 
   3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (aes128-cts-hmac-sha1-96) 
   3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (aes128-cts-hmac-sha1-96) 
   3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (aes256-cts-hmac-sha1-96) 
   3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (aes256-cts-hmac-sha1-96) 
   3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (arcfour-hmac) 
   3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (arcfour-hmac) 
...

Так же можно проверить получение билета kerberos для созданных принципалов сервиса: 

# kinit Administrator
# kvno HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG HTTP/apserver@DOMG.TESTG
HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG: kvno = 3
HTTP/apserver@DOMG.TESTG: kvno = 3

В целях безопасности необходимо создать отдельный keytab-файл для apache2. Сделать это можно с помощью утилиты ktutil из пакета krb5-kadmin.
Установим krb5-kadmin: 

# apt-get install krb5-kadmin

Скопируем системный keytab в папку с apache2: 

# cp /etc/krb5.keytab /etc/httpd2/apache2.keytab

Создадим apache2.keytab с помощью ktutil, оставив только HTTP ключи: 

# ktutil
ktutil:

Загрузим системный keytab: 

ktutil:  read_kt /etc/krb5.keytab

Посмотреть список ключей можно с помощью команды list: 

ktutil:  list

Нам необходимо оставить записи с меткой HTTP, удалив все остальные с помощью команды delent: 

ktutil:  delent 1

В итоге файл должен выглядеть так: 

ktutil:  list
slot KVNO Principal
---- ---- ---------------------------------------------------------------------
   1    3      HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG
   2    3                 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG
   3    3      HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG
   4    3                 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG
   5    3      HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG
   6    3                 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG
   7    3      HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG
   8    3                 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG
   9    3      HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG
  10    3                 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG

Сохраним получившийся keytab: 

ktutil:  write_kt /etc/httpd2/apache2.keytab

Поменяем владельца и права доступа: 

# chown apache2:apache2 /etc/httpd2/apache2.keytab
# chmod 0440 /etc/httpd2/apache2.keytab

[править] Настройка Apache2

Установим и включим необходимые модули: 

# apt-get install apache2-mod_auth_kerb
# a2enmod auth_krb5
# a2enmod authn_core
# a2enmod authz_user
# systemctl restart httpd2

Удобнее всего настраивать модуль с помощью .htaccess файлов.
Для этого разрешим использование файла .htaccess в настройках сайта: 

...
<Directory "/var/www/html">
    AllowOverride All
</Directory>
...

Пример настройки .htaccess для аутентификации доменного пользователя для корневого каталога сайта: 

  AuthType Kerberos
  AuthName "Kerberos Login"
  KrbMethodNegotiate On
  KrbMethodK5Passwd On
  KrbAuthRealms DOMG.TESTG
  Krb5KeyTab /etc/httpd2/apache2.keytab
  KrbServiceName HTTP
  KrbSaveCredentials On
  KrbLocalUserMapping On #Обрезает @REAL в переменной REMOTE_USER
  require valid-user

[править] Настройка PHP аутентификации GSSAPI

Для работы аутентификации PHP в LDAP необходима директива KrbSaveCredentials On, при её включении будет создаваться нужная нам переменная $_SERVER['KRB5CCNAME'].
Также необходимо проверить наличие в DNS PTR-записей нашего web-сервера: 

# host 192.168.135.195
195.135.168.192.in-addr.arpa domain name pointer apserver.domg.testg.

192.168.135.195 - ip-адрес нашего web-сервера.
Установим необходимые пакеты: 

# apt-get install pecl-krb5 php5-ldap

Для проверки работоспособности LDAP запросов с помощью PHP и Kerberos, создадим в нашей корневой папке файл index.php, следующего содержания: 

<?php
    var_dump($_SERVER['PHP_AUTH_USER']);
    var_dump($_SERVER['KRB5CCNAME']);
    putenv("KRB5CCNAME={$_SERVER['KRB5CCNAME']}");
    $ldapconn = ldap_connect("ldap://dcd.domg.testg:389") or die('error connect с $ldaphost') ;
    ldap_set_option($ldapconn, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
    ldap_set_option($ldapconn, LDAP_OPT_REFERRALS, 0);
    $result = ldap_sasl_bind($ldapconn,'','','GSSAPI','DOMG.TESTG') or die('Failed to GSSAPI bind sasl bind.<br />');
    $result = ldap_search($ldapconn, 'DC=DOMG,DC=TESTG', '(objectClass=*)', array('mail'));
    $result_entries = ldap_get_entries($ldapconn, $result);
    var_dump($result_entries);
?>

Перейдем в браузере на адрес https://apserver.domg.testg/index.php введя имя и пароль доменного пользователя. Вывод должен быть таким: 

string(7) "u01domg" string(50) "FILE:/var/run/httpd2/krbcache/krb5cc_apache_NHBQeV"

array(224) {
  ["count"]=>
  int(223)
  [0]=>
  array(2) {
    ["count"]=>
    int(0)
    ["dn"]=>
    string(16) "DC=domg,DC=testg"
  }
...

[править] Настройка web-браузеров

Для того чтобы браузеры использовали SSO их необходимо настроить.
Firefox:
Набираем в адресной строке about:config попадаем в настройки. В строке поиска вводим negotiate. Нас интересуют параметры network.negotiate-auth.delegation-uris и network.negotiate-auth.trusted-uris. Меняем их на имя нашего домена domg.testg. На этом настройка закончена.

Apache2

Apache2 • Apache2/AD-auth • Apache2/Configs • Apache2/Coredump • Apache2/modulespec • SampleSpecs/apache2module • WebSubsystem

 
 
Личные инструменты