Apache2/AD-auth

Исходные данные:

Домен ActiveDirectory DOMG.TESTG

Web-сервер apserver [ip: 192.168.135.195] введенный в домен с помощью sssd

Задача:

Настроить аутентификацию Apache2 с PHP через AD

Создание keytab-файла

Для работы доменной аутентификации нам необходим keytab-файл, его можно сгенерировать на сервере домена или с помощью samba на машине с web-сервером.

Воспользуемся вторым вариантом.

Минимально необходимая конфигурация samba:

[global] workgroup = DOMG realm = DOMG.TESTG security = ads passdb backend = tdbsam

Проверим конфигурационный файл samba:

# testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Loaded services file OK. Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER Press enter to see a dump of your service definitions

Войдем в домен с помощью samba:

# net ads join -U Administrator

Проверим вход в домен:

# net ads testjoin Join is OK

Создадим и добавим в системный keytab принципала сервиса "HTTP":

# net ads keytab add HTTP -U Administrator

Проверим наш keytab:

# klist -ek /etc/krb5.keytab ... 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (des-cbc-crc) 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (des-cbc-crc) 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (des-cbc-md5) 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (des-cbc-md5) 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (aes128-cts-hmac-sha1-96) 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (aes128-cts-hmac-sha1-96) 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (aes256-cts-hmac-sha1-96) 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (aes256-cts-hmac-sha1-96) 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG (arcfour-hmac) 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG (arcfour-hmac) ...

Так же можно проверить получение билета kerberos для созданных принципалов сервиса:

# kinit Administrator # kvno HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG HTTP/apserver@DOMG.TESTG HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG: kvno = 3 HTTP/apserver@DOMG.TESTG: kvno = 3

В целях безопасности необходимо создать отдельный keytab-файл для apache2. Сделать это можно с помощью утилиты ktutil из пакета krb5-kadmin.

Установим krb5-kadmin:

# apt-get install krb5-kadmin

Скопируем системный keytab в папку с apache2:

# cp /etc/krb5.keytab /etc/httpd2/apache2.keytab

Создадим apache2.keytab с помощью ktutil, оставив только HTTP ключи:

# ktutil ktutil:

Загрузим системный keytab:

ktutil: read_kt /etc/krb5.keytab

Посмотреть список ключей можно с помощью команды list:

ktutil: list

Нам необходимо оставить записи с меткой HTTP, удалив все остальные с помощью команды delent:

ktutil: delent 1

В итоге файл должен выглядеть так:

ktutil: list slot KVNO Principal ---- ---- --------------------------------------------------------------------- 1 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG 2 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG 3 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG 4 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG 5 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG 6 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG 7 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG 8 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG 9 3 HTTP/apserver.domg.testg@DOMG.TESTG 10 3 HTTP/APSERVER@DOMG.TESTG

Сохраним получившийся keytab:

ktutil: write_kt /etc/httpd2/apache2.keytab

Поменяем владельца и права доступа:

# chown apache2:apache2 /etc/httpd2/apache2.keytab # chmod 0440 /etc/httpd2/apache2.keytab

Настройка Apache2

Установим и включим необходимые модули:

# apt-get install apache2-mod_auth_kerb # a2enmod auth_krb5 # a2enmod authn_core # a2enmod authz_user # systemctl restart httpd2

Удобнее всего настраивать модуль с помощью .htaccess файлов.

Для этого разрешим использование файла .htaccess в настройках сайта:

... <Directory "/var/www/html"> AllowOverride All </Directory> ...

Пример настройки .htaccess для аутентификации доменного пользователя для корневого каталога сайта:

AuthType Kerberos AuthName "Kerberos Login" KrbMethodNegotiate On KrbMethodK5Passwd On KrbAuthRealms DOMG.TESTG Krb5KeyTab /etc/httpd2/apache2.keytab KrbServiceName HTTP KrbSaveCredentials On require valid-user

Настройка PHP аутентификации GSSAPI

Для работы аутентификации PHP в LDAP необходима директива KrbSaveCredentials On, при её включении будет создаваться нужная нам переменная $_SERVER['KRB5CCNAME'].

Также необходимо проверить наличие в DNS PTR-записей нашего web-сервера:

# host 192.168.135.195 195.135.168.192.in-addr.arpa domain name pointer apserver.domg.testg.

192.168.135.195 - ip-адрес нашего web-сервера.

Установим необходимые пакеты:

# apt-get install pecl-krb5 php5-ldap

Для проверки работоспособности LDAP запросов с помощью PHP и Kerberos, создадим в нашей корневой папке файл index.php, следующего содержания:

<?php var_dump($_SERVER['PHP_AUTH_USER']); var_dump($_SERVER['KRB5CCNAME']); putenv("KRB5CCNAME={$_SERVER['KRB5CCNAME']}"); $ldapconn = ldap_connect("ldap://dcd.domg.testg:389") or die('error connect с $ldaphost') ; ldap_set_option($ldapconn, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3); ldap_set_option($ldapconn, LDAP_OPT_REFERRALS, 0); $result = ldap_sasl_bind($ldapconn,'','','GSSAPI','DOMG.TESTG') or die('Failed to GSSAPI bind sasl bind.<br />'); $result = ldap_search($ldapconn, 'DC=DOMG,DC=TESTG', '(objectClass=*)', array('mail')); $result_entries = ldap_get_entries($ldapconn, $result); var_dump($result_entries); ?>

Перейдем в браузере на адрес https://apserver.domg.testg/index.php введя имя и пароль доменного пользователя. Вывод должен быть таким:

string(7) "u01domg" string(50) "FILE:/var/run/httpd2/krbcache/krb5cc_apache_NHBQeV" array(224) { ["count"]=> int(223) [0]=> array(2) { ["count"]=> int(0) ["dn"]=> string(16) "DC=domg,DC=testg" } ...

Настройка web-браузеров

Для того чтобы браузеры использовали SSO их необходимо настроить.

Firefox:

Набираем в адресной строке about:config попадаем в настройки. В строке поиска вводим negotiate. Нас интересуют параметры network.negotiate-auth.delegation-uris и network.negotiate-auth.trusted-uris. Меняем их на имя нашего домена domg.testg. На этом настройка закончена.