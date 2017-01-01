Aterator-net-bridge

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{{Stub}}
{{Stub}}
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== Назначение ==
Модуль {{pkg|alterator-net-bridge}} позволяет организовать виртуальный сетевой мост.
Модуль {{pkg|alterator-net-bridge}} позволяет организовать виртуальный сетевой мост.
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== Настройка ==
Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.  
Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.  
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[[Файл:Alterator-net-eth2.png|800px|Настройка сетевого моста]]
[[Файл:Alterator-net-eth2.png|800px|Настройка сетевого моста]]
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{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Версия 08:19, 11 апреля 2017

Stub.png
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Назначение

Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост.

Настройка

Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.

Внимание! Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.


В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.

Настройка сети через веб-интерфейс alterator-net-eth

Нажмите кнопку Создать сетевой мост (Create Bridge), в открывшемся окне, выберите сетевой интерфейс в списке доступных интерфейсов (Available interfaces), переместите его в список Участники (Members) и нажмите кнопку Назад (Back).

Выбор сетевого интерфейса


Введите IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и DNS-сервера, нажмите кнопку Применить.

Настройка сетевого моста

Модули Alterator

Alterator-clamav • Alterator-mirror • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-updates • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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