Alterator/Aterator-net-bridge

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(Новая страница: «{{Stub}} Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост. Веб-интерфейс д...»)
 
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Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.  
Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.  
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{{note|Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.}}
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{{attention|Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.}}
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.

Текущая версия на 14:42, 10 апреля 2017

Stub.png
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Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост.

Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.

Внимание! Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.


В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.

Настройка сети через веб-интерфейс alterator-net-eth

Нажмите кнопку Создать сетевой мост (Create Bridge), в открывшемся окне, выберите сетевой интерфейс в списке доступных интерфейсов (Available interfaces), переместите его в список Участники (Members) и нажмите кнопку Назад (Back).

Выбор сетевого интерфейса


Введите IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и DNS-сервера, нажмите кнопку Применить.

Настройка сетевого моста

 
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