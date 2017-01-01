Alterator/Aterator-net-bridge
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(Новая страница: «{{Stub}} Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост. Веб-интерфейс д...»)
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Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.
Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.
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{{
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{{|Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.}}
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.
Текущая версия на 14:42, 10 апреля 2017
Модуль alterator-net-bridge позволяет организовать виртуальный сетевой мост.
Веб-интерфейс доступен по адресу https://ip-address:8080.
Внимание! Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.
Нажмите кнопку Создать сетевой мост (Create Bridge), в открывшемся окне, выберите сетевой интерфейс в списке доступных интерфейсов (Available interfaces), переместите его в список Участники (Members) и нажмите кнопку Назад (Back).
Введите IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и DNS-сервера, нажмите кнопку Применить.