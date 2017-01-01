Alterator/Aterator-mirror

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 08:03, 11 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Версия 08:14, 11 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina Следующая правка → Строка 1: Строка 1: {{Stub}} {{Stub}} - Модуль alterator-mirror предназначен для зеркалирования репозиториев и публикации их для обновлений рабочих станций и серверов. - Модуль alterator-mirror имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080). + == Назначение == + Модуль {{pkg| alterator-mirror }} предназначен для зеркалирования репозиториев и публикации их для обновлений рабочих станций и серверов. + + == Настройка сервера обновлений == + + Модуль {{pkg|alterator-mirror}} имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080). Для настройки сервера обновлений необходимо в группе Серверы выбрать модуль «Сервер обновлений». Для настройки сервера обновлений необходимо в группе Серверы выбрать модуль «Сервер обновлений». Строка 27: Строка 31: Настройка локального репозитория заканчивается нажатием на кнопку "Применить". Настройка локального репозитория заканчивается нажатием на кнопку "Применить". + == Использование на стороне клиента == На клиентских машинах необходимо настроить модуль «Обновление системы» отметив в нем «Обновление системы, управляемое сервером». Источник обновлений вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы, управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера). Процесс обновления будет запускаться автоматически согласно заданному расписанию. На клиентских машинах необходимо настроить модуль «Обновление системы» отметив в нем «Обновление системы, управляемое сервером». Источник обновлений вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы, управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера). Процесс обновления будет запускаться автоматически согласно заданному расписанию.

Версия 08:14, 11 апреля 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.





Назначение

Модуль alterator-mirror предназначен для зеркалирования репозиториев и публикации их для обновлений рабочих станций и серверов.

Настройка сервера обновлений

Модуль alterator-mirror имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080).

Для настройки сервера обновлений необходимо в группе Серверы выбрать модуль «Сервер обновлений».

На этой странице можно выбрать, как часто выполнять закачку пакетов, можно выставить время, когда начинать зеркалирование.

Так же можно выбрать репозитории, локальные срезы которых необходимы. При нажатии на название репозитория, появляются настройки этого репозитория.

Необходимо выбрать источник (сайт, откуда будет скачиваться репозиторий), архитектуру процессора (если их несколько, то стоит выбрать соответствующие).

Сервер обновлений предоставляет возможность автоматически настроить обновление клиентских машин в нужном режиме:

Локальное зеркало репозитория

В этом режиме на сервере создаётся копия удалённого репозитория, доступная клиентским машинам по протоколу FTP. Загрузка ПО клиентскими машинами производится с локального сервера. Наличие на локальном сервере зеркала репозитория при большом количестве машин в сети позволяет существенно сэкономить на трафике.

Публикация репозитория

В этом случае реального зеркалирования (загрузки пакетов) не происходит. Публикуется URL внешнего сервера, содержащего репозиторий. Такая публикация позволяет клиентским машинам автоматически настроить свои менеджеры пакетов на использование внешнего сервера. Загрузка ПО клиентскими машинами производится с внешнего сервера.

Настройка локального репозитория заканчивается нажатием на кнопку "Применить".

Использование на стороне клиента

На клиентских машинах необходимо настроить модуль «Обновление системы» отметив в нем «Обновление системы, управляемое сервером». Источник обновлений вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы, управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера). Процесс обновления будет запускаться автоматически согласно заданному расписанию.