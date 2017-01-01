Alterator/Alterator-ports-access
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(Новая страница: «{{Stub}} alterator-port-access позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей. Мо...»)
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[[Файл:Alterator-port-access.png|800px|Веб-интерфейс alterator-port-access]]
[[Файл:Alterator-port-access.png|800px|Веб-интерфейс alterator-port-access]]
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Для того чтобы отключить поддержку всех
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Для того чтобы отключить поддержку всех кроме заданных, необходимо нажать на кнопку «Включить контроль USB-портов».
Для того чтобы добавить USB-устройство в список разрешенных можно ввести HID устройства в поле ID продукта и нажать кнопку «Добавить правило».
Для того чтобы добавить USB-устройство в список разрешенных можно ввести HID устройства в поле ID продукта и нажать кнопку «Добавить правило».
Текущая версия на 14:22, 10 апреля 2017
alterator-port-access позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей.
Модуль alterator-port-access имеет веб-интерфейс. Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».
Для того чтобы отключить поддержку всех USB устройств кроме заданных, необходимо нажать на кнопку «Включить контроль USB-портов».
Для того чтобы добавить USB-устройство в список разрешенных можно ввести HID устройства в поле ID продукта и нажать кнопку «Добавить правило».
Для определения подключенных USB устройств необходимо нажать кнопку «Сканировать USB устройства», выделить устройство, которое необходимо разрешить и нажать кнопку «Разрешить выбранное устройство».
Для исключения устройства из списка разрешенных, необходимо выделить правило, разрешающее данное устройство и нажать кнопку «Удалить выбранное правило».