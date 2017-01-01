Alterator-xkb
Материал из ALT Linux Wiki
|
м (→Сохранение изменений)
|
м
|Строка 1:
|Строка 1:
|+
|+
|+
|+
== Назначение ==
== Назначение ==
|-
Модуль
|+
Модуль позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.
== Доступ ==
== Доступ ==
|-
Модуль
|+
Модуль доступен как в GUI раздел {{nav|Графический интерфейс|Клавиатура}}
[[Файл:Alterator-xkb-gui.png|Интерфейс alterator-xkb]]
[[Файл:Alterator-xkb-gui.png|Интерфейс alterator-xkb]]
Текущая версия на 06:59, 28 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-xkb
[править] Назначение
Модуль Клавиатура позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.
[править] Доступ
Модуль Клавиатура доступен как в GUI (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):
[править] Использование модуля
[править] Раскладка клавиатуры
Раскладка клавиатуры — это привязка букв, цифр и специальных символов к клавишам на клавиатуре. Для добавления раскладки, необходимо нажать кнопку «Добавить», выбрать Страну из списка, затем выбрать раскладку из списка доступных раскладок и нажать кнопку «Добавить».
[править] Переключение раскладок
Из списка можно выбрать комбинацию клавиш, которая будет использоваться для смены раскладок:
[править] Модель
Клавиатуры могут отличаться друг от друга например количеством клавиш, наличием специальных клавиш, имеющих смысл только на переносных компьютерах и т.п.. Выберите из списка наиболее подходящую модель:
[править] Сохранение изменений
Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».