Alterator-xkb

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
м (Сохранение изменений)
м
 
Строка 1: Строка 1:
 +
== Название пакета ==
 +
 +
{{pkg|alterator-xkb}}
 +
== Назначение ==
== Назначение ==
-
Модуль {{pkg|alterator-xkb}} позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.
+
Модуль '''Клавиатура''' позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.
== Доступ ==
== Доступ ==
-
Модуль {{pkg|alterator-xkb}} доступен как в GUI: раздел {{nav|Графический интерфейс|Клавиатура}}
+
Модуль '''Клавиатура''' доступен как в GUI (раздел {{nav|Графический интерфейс|Клавиатура}}):
[[Файл:Alterator-xkb-gui.png|Интерфейс alterator-xkb]]
[[Файл:Alterator-xkb-gui.png|Интерфейс alterator-xkb]]

Текущая версия на 06:59, 28 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-xkb

[править] Назначение

Модуль Клавиатура позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.

[править] Доступ

Модуль Клавиатура доступен как в GUI (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

Интерфейс alterator-xkb

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

Веб-интерфейс alterator-xkb

[править] Использование модуля

[править] Раскладка клавиатуры

Раскладка клавиатуры — это привязка букв, цифр и специальных символов к клавишам на клавиатуре. Для добавления раскладки, необходимо нажать кнопку «Добавить», выбрать Страну из списка, затем выбрать раскладку из списка доступных раскладок и нажать кнопку «Добавить».

Новая раскладка клавиатуры

[править] Переключение раскладок

Из списка можно выбрать комбинацию клавиш, которая будет использоваться для смены раскладок:

Комбинация клавиш для смены раскладки

[править] Модель

Клавиатуры могут отличаться друг от друга например количеством клавиш, наличием специальных клавиш, имеющих смысл только на переносных компьютерах и т.п.. Выберите из списка наиболее подходящую модель:

Выбор модели клавиатуры

[править] Сохранение изменений

Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».

Примечание: Может понадобиться перезапуск графической системы


Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты