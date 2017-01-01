Alterator-xkb

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Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».
Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».
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{{note|Может потребоваться перезапуск графической системы}}
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{{note|Может понадобиться перезапуск графической системы}}
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{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 12:44, 18 апреля 2017

Содержание

[править] Назначение

Модуль alterator-xkb позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.

[править] Доступ

Модуль alterator-xkb доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура

Интерфейс alterator-xkb

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

Веб-интерфейс alterator-xkb

[править] Использование модуля

[править] Раскладка клавиатуры

Раскладка клавиатуры — это привязка букв, цифр и специальных символов к клавишам на клавиатуре. Для добавления раскладки, необходимо нажать кнопку «Добавить», выбрать Страну из списка, затем выбрать раскладку из списка доступных раскладок и нажать кнопку «Добавить».

Новая раскладка клавиатуры

[править] Переключение раскладок

Из списка можно выбрать комбинацию клавиш, которая будет использоваться для смены раскладок:

Комбинация клавиш для смены раскладки

[править] Модель

Клавиатуры могут отличаться друг от друга например количеством клавиш, наличием специальных клавиш, имеющих смысл только на переносных компьютерах и т.п.. Выберите из списка наиболее подходящую модель:

Выбор модели клавиатуры

[править] Сохранение изменений

Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».

Примечание: Может понадобиться перезапуск графической системы


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