Alterator-xkb
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{{note|Может
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{{note|Может перезапуск графической системы}}
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Текущая версия на 12:44, 18 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-xkb позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.
[править] Доступ
Модуль alterator-xkb доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):
[править] Использование модуля
[править] Раскладка клавиатуры
Раскладка клавиатуры — это привязка букв, цифр и специальных символов к клавишам на клавиатуре. Для добавления раскладки, необходимо нажать кнопку «Добавить», выбрать Страну из списка, затем выбрать раскладку из списка доступных раскладок и нажать кнопку «Добавить».
[править] Переключение раскладок
Из списка можно выбрать комбинацию клавиш, которая будет использоваться для смены раскладок:
[править] Модель
Клавиатуры могут отличаться друг от друга например количеством клавиш, наличием специальных клавиш, имеющих смысл только на переносных компьютерах и т.п.. Выберите из списка наиболее подходящую модель:
[править] Сохранение изменений
Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».