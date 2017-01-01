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Текущая версия на 12:44, 18 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-xkb позволяет настроить параметры клавиатуры: выбрать используемые раскладки, вариант переключения раскладок и модель клавиатуры.

править] Доступ

Модуль alterator-xkb доступен как в GUI: раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Графический интерфейс ▷ Клавиатура):

править] Использование модуля

править] Раскладка клавиатуры

Раскладка клавиатуры — это привязка букв, цифр и специальных символов к клавишам на клавиатуре. Для добавления раскладки, необходимо нажать кнопку «Добавить», выбрать Страну из списка, затем выбрать раскладку из списка доступных раскладок и нажать кнопку «Добавить».

править] Переключение раскладок

Из списка можно выбрать комбинацию клавиш, которая будет использоваться для смены раскладок:

править] Модель

Клавиатуры могут отличаться друг от друга например количеством клавиш, наличием специальных клавиш, имеющих смысл только на переносных компьютерах и т.п.. Выберите из списка наиболее подходящую модель:

править] Сохранение изменений

Для сохранения, внесённых изменений, нажмите кнопку «Применить».

Примечание: Может понадобиться перезапуск графической системы



