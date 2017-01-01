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Текущая версия на 06:58, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-xinetd

править] Назначение

Модуль Службы xinetd предназначен настройки служб xinetd.

Xinetd (демон Интернет-служб) принимает соединения на заданных портах и запускает соответствующие службы. В отличие от серверов, стартующих при загрузке системы и бездействующих в ожидании запросов, xinetd представляет собой только один процесс, чем экономит системные ресурсы.

править] Доступ

Модуль Службы xinetd доступен как в GUI (раздел Система ▷ Службы xinetd):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Службы xinetd):

править] Использование модуля

Общие настройки (суммарное количество запущенных процессов, число процессов, обслуживающих каждого клиента и список допустимых адресов, с которых принимаются соединения) применяются ко всем службам, для которых соответствующие поля не заполнены. Если список допустимых адресов пуст, соединения будут приниматься со всех адресов.

Состояние службы определяет, будет ли обслуживаться соответствующий порт или нет.

Настройки каждого сервера содержат также имя псевдо-пользователя и псевдо-группы, от имени которых будет запущен процесс, путь к исполняемому файлу сервера и его аргументы. Лимит адресного пространства сервера может быть неограничен ("UNLIMITED") или числом с суффиксом "K" (килобайт), "M" (мегабайт) или без суффикса.

Для включения определенного сервиса, выберите его в списке слева, затем отметьте пункт «Включить сервис», заполните, если необходимо поля, и нажмите кнопку «Применить».