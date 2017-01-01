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Версия 10:00, 12 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 06:54, 28 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: - == Назначение == + == Название пакета == - Модуль {{pkg|alterator-vsftpd}} предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd). + {{pkg|alterator-vsftpd}} + == Назначение == + + Модуль '''FTP-сервер''' предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd). == Настройка == == Настройка == - Модуль {{pkg|alterator - vsftpd}} имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080 ). + Модуль '''FTP - сервер''' имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080 раздел {{nav|Серверы| FTP- сервер}}) : - + - Для настройки FTP- сервера необходимо в группе Серверы выбрать модуль «FTP-сервер» : + [[Файл:Alterator-vsftpd.png|800px|Модуль alterator-vsftpd]] [[Файл:Alterator-vsftpd.png|800px|Модуль alterator-vsftpd]] Строка 14: Строка 15: === Общие параметры === === Общие параметры === - Группа "Общие параметры" включает пункты: + Группа «Общие параметры» включает пункты: * Включить службу FTP; * Включить службу FTP; * Разрешить запись; * Разрешить запись; Строка 21: Строка 22: * Разрешить настройку локальных пользователей. * Разрешить настройку локальных пользователей. - Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром "Разрешить вход анонимному пользователю" . + Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром «Разрешить вход анонимному пользователю» . - Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром "Разрешить запись" . + Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром «Разрешить запись» . - Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром "Разрешить вход локальным пользователям" . + Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром «Разрешить вход локальным пользователям» . - По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр "Разрешить запись" . Разрешение на загрузку файлов можно настраивать индивидуально, для этого необходимо отметить параметр "Разрешить настройку локальных пользователей" . + По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр «Разрешить запись» . Разрешение на загрузку файлов можно настраивать индивидуально, для этого необходимо отметить параметр «Разрешить настройку локальных пользователей» . === Параметры записи для анонимного пользователя === === Параметры записи для анонимного пользователя === - Группа "Параметры записи для анонимного пользователя" (становится активной при отмеченном параметре "Разрешить запись" ) включает параметры: + Группа «Параметры записи для анонимного пользователя» (становится активной при отмеченном параметре «Разрешить запись» ) включает параметры: * Разрешить создание каталогов; * Разрешить создание каталогов; * Разрешить закачку файлов; * Разрешить закачку файлов; Строка 37: Строка 38: * Разрешить переименование/удаление файлов. * Разрешить переименование/удаление файлов. - Параметр "Разрешить закачку файлов" позволяет загружать файлы анонимным пользователям. Дополнительно настраиваются возможности создания каталогов, удаления и переименования файлов (параметры "Разрешить создание каталогов" , "Разрешить переименование/удаление файлов" ). Анонимный пользоваетль не может производить запись файлов в произвольный каталог файлового сервера. Можно создать свою структуру каталогов, или воспользоваться стандартным каталогом /incoming. Последний создаётся автоматически, если включён параметр "Стандартный каталог для приёма файлов ({{path|/var/ftp/incoming}}) " . + Параметр «Разрешить закачку файлов» позволяет загружать файлы анонимным пользователям. Дополнительно настраиваются возможности создания каталогов, удаления и переименования файлов (параметры «Разрешить создание каталогов» , «Разрешить переименование/удаление файлов» ). Анонимный пользоваетль не может производить запись файлов в произвольный каталог файлового сервера. Можно создать свою структуру каталогов, или воспользоваться стандартным каталогом /incoming. Последний создаётся автоматически, если включён параметр «Стандартный каталог для приёма файлов ({{path|/var/ftp/incoming}}) » . + + {{note| Если анонимным пользователям разрешено закачивать файлы, то стоит позаботиться о проблеме переполнения диска и не размещать каталог {{path|/var}} в основном рабочем разделе.}} - Обратите внимание, что если анонимным пользователям разрешено закачивать файлы, то стоит позаботиться о проблеме переполнения диска и не размещать каталог {{path|/var}} в основном рабочем разделе. === Параметры локальных пользователей === === Параметры локальных пользователей === - Группа "Параметры локальных пользователей" становится активной при отмеченном пункте "Разрешить настройки для локальных пользователей" . + Группа «Параметры локальных пользователей» становится активной при отмеченном пункте «Разрешить настройки для локальных пользователей» . - Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку "ОК" : + Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку «ОК» : [[Файл:Alterator-vsftpd-user.png|Добавление пользователя]] [[Файл:Alterator-vsftpd-user.png|Добавление пользователя]] - Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку "ОК" : + Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку «ОК» : [[Файл:Alterator-vsftpd-user1.png|Параметры локальных пользователей]] [[Файл:Alterator-vsftpd-user1.png|Параметры локальных пользователей]] {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 06:54, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-vsftpd

править] Назначение

Модуль FTP-сервер предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd).

править] Настройка

Модуль FTP-сервер имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080 раздел Серверы ▷ FTP-сервер):

править] Общие параметры

Группа «Общие параметры» включает пункты:

Включить службу FTP;

Разрешить запись;

Разрешить вход анонимному пользователю;

Разрешить вход локальным пользователям;

Разрешить настройку локальных пользователей.

Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром «Разрешить вход анонимному пользователю».

Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром «Разрешить запись».

Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром «Разрешить вход локальным пользователям».

По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр «Разрешить запись». Разрешение на загрузку файлов можно настраивать индивидуально, для этого необходимо отметить параметр «Разрешить настройку локальных пользователей».

править] Параметры записи для анонимного пользователя

Группа «Параметры записи для анонимного пользователя» (становится активной при отмеченном параметре «Разрешить запись») включает параметры:

Разрешить создание каталогов;

Разрешить закачку файлов;

Стандартный каталог для приёма файлов ( /var/ftp/incoming );

); Разрешить переименование/удаление файлов.

Параметр «Разрешить закачку файлов» позволяет загружать файлы анонимным пользователям. Дополнительно настраиваются возможности создания каталогов, удаления и переименования файлов (параметры «Разрешить создание каталогов», «Разрешить переименование/удаление файлов»). Анонимный пользоваетль не может производить запись файлов в произвольный каталог файлового сервера. Можно создать свою структуру каталогов, или воспользоваться стандартным каталогом /incoming. Последний создаётся автоматически, если включён параметр «Стандартный каталог для приёма файлов (/var/ftp/incoming)».

Примечание: Если анонимным пользователям разрешено закачивать файлы, то стоит позаботиться о проблеме переполнения диска и не размещать каталог /var в основном рабочем разделе.





править] Параметры локальных пользователей

Группа «Параметры локальных пользователей» становится активной при отмеченном пункте «Разрешить настройки для локальных пользователей».

Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку «ОК»:

Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку «ОК»: