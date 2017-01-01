Alterator-vsftpd
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{{pkg|alterator-vsftpd}}
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== Настройка ==
== Настройка ==
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Модуль
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Модуль -имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080 FTP-:
|-
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[[Файл:Alterator-vsftpd.png|800px|Модуль alterator-vsftpd]]
[[Файл:Alterator-vsftpd.png|800px|Модуль alterator-vsftpd]]
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=== Общие параметры ===
=== Общие параметры ===
|-
Группа
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Группа включает пункты:
* Включить службу FTP;
* Включить службу FTP;
* Разрешить запись;
* Разрешить запись;
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* Разрешить настройку локальных пользователей.
* Разрешить настройку локальных пользователей.
|-
Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром
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Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром вход анонимному .
|-
Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром
|+
Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром .
|-
Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром
|+
Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром вход локальным .
|-
По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр
|+
По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр . Разрешение на загрузку файлов можно настраивать индивидуально, для этого необходимо отметить параметр настройку локальных .
=== Параметры записи для анонимного пользователя ===
=== Параметры записи для анонимного пользователя ===
|-
Группа
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Группа записи для анонимного (становится активной при отмеченном параметре ) включает параметры:
* Разрешить создание каталогов;
* Разрешить создание каталогов;
* Разрешить закачку файлов;
* Разрешить закачку файлов;
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* Разрешить переименование/удаление файлов.
* Разрешить переименование/удаление файлов.
|-
Параметр
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Параметр закачку позволяет загружать файлы анонимным пользователям. Дополнительно настраиваются возможности создания каталогов, удаления и переименования файлов (параметры создание , переименование/удаление ). Анонимный пользоваетль не может производить запись файлов в произвольный каталог файлового сервера. Можно создать свою структуру каталогов, или воспользоваться стандартным каталогом /incoming. Последний создаётся автоматически, если включён параметр каталог для приёма файлов ({{path|/var/ftp/incoming}}).
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|-
=== Параметры локальных пользователей ===
=== Параметры локальных пользователей ===
|-
Группа
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Группа локальных становится активной при отмеченном пункте настройки для локальных .
|-
Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку
|+
Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку :
[[Файл:Alterator-vsftpd-user.png|Добавление пользователя]]
[[Файл:Alterator-vsftpd-user.png|Добавление пользователя]]
|-
Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку
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Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку :
[[Файл:Alterator-vsftpd-user1.png|Параметры локальных пользователей]]
[[Файл:Alterator-vsftpd-user1.png|Параметры локальных пользователей]]
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 06:54, 28 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-vsftpd
[править] Назначение
Модуль FTP-сервер предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd).
[править] Настройка
Модуль FTP-сервер имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080 раздел Серверы ▷ FTP-сервер):
[править] Общие параметры
Группа «Общие параметры» включает пункты:
- Включить службу FTP;
- Разрешить запись;
- Разрешить вход анонимному пользователю;
- Разрешить вход локальным пользователям;
- Разрешить настройку локальных пользователей.
Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром «Разрешить вход анонимному пользователю».
Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром «Разрешить запись».
Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром «Разрешить вход локальным пользователям».
По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр «Разрешить запись». Разрешение на загрузку файлов можно настраивать индивидуально, для этого необходимо отметить параметр «Разрешить настройку локальных пользователей».
[править] Параметры записи для анонимного пользователя
Группа «Параметры записи для анонимного пользователя» (становится активной при отмеченном параметре «Разрешить запись») включает параметры:
- Разрешить создание каталогов;
- Разрешить закачку файлов;
- Стандартный каталог для приёма файлов (/var/ftp/incoming);
- Разрешить переименование/удаление файлов.
Параметр «Разрешить закачку файлов» позволяет загружать файлы анонимным пользователям. Дополнительно настраиваются возможности создания каталогов, удаления и переименования файлов (параметры «Разрешить создание каталогов», «Разрешить переименование/удаление файлов»). Анонимный пользоваетль не может производить запись файлов в произвольный каталог файлового сервера. Можно создать свою структуру каталогов, или воспользоваться стандартным каталогом /incoming. Последний создаётся автоматически, если включён параметр «Стандартный каталог для приёма файлов (/var/ftp/incoming)».
[править] Параметры локальных пользователей
Группа «Параметры локальных пользователей» становится активной при отмеченном пункте «Разрешить настройки для локальных пользователей».
Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку «ОК»:
Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку «ОК»: