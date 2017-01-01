Alterator-vsftpd
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-vsftpd}} предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd). == Настрой...»)
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=== Общие параметры ===
=== Общие параметры ===
|-
Группа "Общие параметры"
|+
Группа "Общие параметры" :
|-
*
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* службу FTP;
|-
*
|+
* запись;
|-
*
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* вход анонимному пользователю;
|-
*
|+
* вход локальным пользователям;
|-
*
|+
*
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
настройку локальных пользователей.
=== Параметры записи для анонимного пользователя ===
=== Параметры записи для анонимного пользователя ===
|-
Группа "Параметры записи для анонимного пользователя" становится активной при отмеченном
|+
Группа "Параметры записи для анонимного пользователя" становится активной при отмеченном "Разрешить запись":
|-
*
|+
* ;
|-
*
|+
* закачку файлов;
|-
*
|+
* каталог файлов );
|-
*
|+
* переименование/удаление файлов
|+
|+
анонимным пользователям.
|+
=== Параметры локальных пользователей ===
=== Параметры локальных пользователей ===
Текущая версия на 10:00, 12 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-vsftpd предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd).
[править] Настройка
Модуль alterator-vsftpd имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080).
Для настройки FTP-сервера необходимо в группе Серверы выбрать модуль «FTP-сервер»:
[править] Общие параметры
Группа "Общие параметры" включает пункты:
- Включить службу FTP;
- Разрешить запись;
- Разрешить вход анонимному пользователю;
- Разрешить вход локальным пользователям;
- Разрешить настройку локальных пользователей.
Чаще всего протокол FTP (File Transfer Protocol) используется для организации файлового сервера с анонимным доступом. Возможность анонимного доступа управляется параметром "Разрешить вход анонимному пользователю".
Менее распространённый вариант - сервер с возможностью загружать на него файлы, в том числе и анонимным пользователям. Возможность загрузки включается параметром "Разрешить запись".
Еще один вариант - сервер, позволяющий локальным пользователям скачивать и загружать файлы из своих домашних каталогов. Этот вариант используется редко, что связано с небезопасностью протокола FTP. Возможность работы с локальными пользователями управляется параметром "Разрешить вход локальным пользователям".
По умолчанию сервер настрое таким образом, что локальные пользователи могут тольок скачивать файлы. Чтобы они могли загружать файлы, требуется включить параметр "Разрешить запись". Разрешение на загрузку файлов можно настраивать индивидуально, для этого необходимо отметить параметр "Разрешить настройку локальных пользователей".
[править] Параметры записи для анонимного пользователя
Группа "Параметры записи для анонимного пользователя" (становится активной при отмеченном параметре "Разрешить запись") включает параметры:
- Разрешить создание каталогов;
- Разрешить закачку файлов;
- Стандартный каталог для приёма файлов (/var/ftp/incoming);
- Разрешить переименование/удаление файлов.
Параметр "Разрешить закачку файлов" позволяет загружать файлы анонимным пользователям. Дополнительно настраиваются возможности создания каталогов, удаления и переименования файлов (параметры "Разрешить создание каталогов", "Разрешить переименование/удаление файлов"). Анонимный пользоваетль не может производить запись файлов в произвольный каталог файлового сервера. Можно создать свою структуру каталогов, или воспользоваться стандартным каталогом /incoming. Последний создаётся автоматически, если включён параметр "Стандартный каталог для приёма файлов (/var/ftp/incoming)".
Обратите внимание, что если анонимным пользователям разрешено закачивать файлы, то стоит позаботиться о проблеме переполнения диска и не размещать каталог /var в основном рабочем разделе.
[править] Параметры локальных пользователей
Группа "Параметры локальных пользователей" становится активной при отмеченном пункте "Разрешить настройки для локальных пользователей".
Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку "ОК":
Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку "ОК":