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Текущая версия на 08:16, 12 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-vsftpd предназначен для настройки FTP-сервера (vsftpd).





править] Настройка

Модуль alterator-vsftpd имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080).

Для настройки FTP-сервера необходимо в группе Серверы выбрать модуль «FTP-сервер»:

править] Общие параметры

Группа "Общие параметры" позволяет:

включить службу FTP;

разрешить запись файлов на сервер локальным пользователям;

разрешить вход анонимному пользователю;

разрешить вход локальным пользователям;

разрешить настройку локальных пользователей.

править] Параметры записи для анонимного пользователя

Группа "Параметры записи для анонимного пользователя" становится активной при отмеченном пункте "Разрешить запись". Здесь можно:

разрешить анонимным пользователям создавать каталоги на сервере;

разрешить закачку файлов на сервер анонимным пользователям;

указать стандартный каталог, куда будут помещаться файлы (при отмеченном пункте "Разрешить закачку файлов");

разрешить переименование/удаление файлов анонимным пользователям.

править] Параметры локальных пользователей

Группа "Параметры локальных пользователей" становится активной при отмеченном пункте "Разрешить настройки для локальных пользователей".

Пользователям можно разрешить или запретить запись файлов на сервер. Для этого необходимо добавить локального пользователя, выбрав пользователя в списке и нажав кнопку "ОК":

Далее отметить пользователей, для которых необходимо изменить параметры, выбрать соответствующее действие в списке и нажать кнопку "ОК":