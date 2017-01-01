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Версия 11:36, 14 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 14:51, 21 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-users}} + == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator-users}} предназначен для администрирования системных пользователей. + + Модуль '''Локальные учётные записи''' предназначен для администрирования системных пользователей. == Запуск == == Запуск == - Модуль {{pkg|alterator-users}} доступен как в GUI в экспертном режиме ( группа Пользователи , пункт Локальные учётные записи): + Модуль '''Локальные учётные записи''' доступен как в GUI в экспертном режиме ( раздел {{nav| Пользователи | Локальные учётные записи }} ): [[Файл:Alterator-users.png|Интерфейс модуля alterator-users]] [[Файл:Alterator-users.png|Интерфейс модуля alterator-users]] - так и в веб-интерфейсе ( https://ip-address:8080 ( группа Пользователи , пункт Локальные учётные записи ) ): + так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 ( раздел {{nav| Пользователи | Локальные учётные записи }} ): [[Файл:Alterator-users-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-users]] [[Файл:Alterator-users-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-users]] Строка 14: Строка 19: == Создание новой учётной записи == == Создание новой учётной записи == - Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учйтной записи и нажать кнопку "Создать" , после чего имя отобразится в списке слева. + Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать» , после чего имя отобразится в списке слева. - Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её их списка. + Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя , либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её из списка. Каждой учетной записи можно задать: Каждой учетной записи можно задать: Строка 22: Строка 27: Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя. Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя. ;Домашний каталог: ;Домашний каталог: - Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи. + Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в {{path| /home/имя_пользователя }} , где имя_пользователя — это имя учётной записи. ;Интерпретатор команд: ;Интерпретатор команд: Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash. Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash. ;Входит в группу администраторов: ;Входит в группу администраторов: - При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора. + При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды {{cmd| su }} . Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора. ;Пароль: ;Пароль: - Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически ( Создать автоматически ), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение. + Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически ( «Создать автоматически» ), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение. {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 14:51, 21 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-users

править] Назначение

Модуль Локальные учётные записи предназначен для администрирования системных пользователей.

править] Запуск

Модуль Локальные учётные записи доступен как в GUI в экспертном режиме (раздел Пользователи ▷ Локальные учётные записи):

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Пользователи ▷ Локальные учётные записи):

править] Создание новой учётной записи

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать», после чего имя отобразится в списке слева.

Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя, либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её из списка.

Каждой учетной записи можно задать:

Комментарий

Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Входит в группу администраторов

При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически («Создать автоматически»), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.