Alterator-users
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-users}} предназначен для администрирования системных пользов...»)
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== Назначение ==
== Назначение ==
|-
Модуль
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Модуль предназначен для администрирования системных пользователей.
== Запуск ==
== Запуск ==
|-
Модуль
|+
Модуль доступен как в GUI в экспертном режиме (ПользователиЛокальные учётные записи):
[[Файл:Alterator-users.png|Интерфейс модуля alterator-users]]
[[Файл:Alterator-users.png|Интерфейс модуля alterator-users]]
|-
так и в веб-интерфейсе
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так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (ПользователиЛокальные учётные записи):
[[Файл:Alterator-users-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-users]]
[[Файл:Alterator-users-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-users]]
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== Создание новой учётной записи ==
== Создание новой учётной записи ==
|-
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой
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Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой записи и нажать кнопку , после чего имя отобразится в списке слева.
|-
Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её
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Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имялибо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её списка.
Каждой учетной записи можно задать:
Каждой учетной записи можно задать:
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Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя.
Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя.
;Домашний каталог:
;Домашний каталог:
|-
Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
|+
Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
;Интерпретатор команд:
;Интерпретатор команд:
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
;Входит в группу администраторов:
;Входит в группу администраторов:
|-
При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора.
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При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора.
;Пароль:
;Пароль:
|-
Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (
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Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}
Текущая версия на 14:51, 21 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-users
[править] Назначение
Модуль Локальные учётные записи предназначен для администрирования системных пользователей.
[править] Запуск
Модуль Локальные учётные записи доступен как в GUI в экспертном режиме (раздел Пользователи ▷ Локальные учётные записи):
так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Пользователи ▷ Локальные учётные записи):
[править] Создание новой учётной записи
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учётной записи и нажать кнопку «Создать», после чего имя отобразится в списке слева.
Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя, либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её из списка.
Каждой учетной записи можно задать:
- Комментарий
-
Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя.
- Домашний каталог
-
Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
- Интерпретатор команд
-
Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
- Входит в группу администраторов
-
При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора.
- Пароль
-
Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически («Создать автоматически»), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.