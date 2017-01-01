Alterator-users
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-users}} предназначен для администрирования системных пользов...»)
Текущая версия на 11:36, 14 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-users предназначен для администрирования системных пользователей.
[править] Запуск
Модуль alterator-users доступен как в GUI в экспертном режиме (группа Пользователи, пункт Локальные учётные записи):
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Локальные учётные записи)):
[править] Создание новой учётной записи
Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учйтной записи и нажать кнопку "Создать", после чего имя отобразится в списке слева.
Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её их списка.
Каждой учетной записи можно задать:
- Комментарий
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Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя.
- Домашний каталог
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Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.
- Интерпретатор команд
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Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.
- Входит в группу администраторов
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При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора.
- Пароль
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Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.