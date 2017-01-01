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Текущая версия на 11:36, 14 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-users предназначен для администрирования системных пользователей.

править] Запуск

Модуль alterator-users доступен как в GUI в экспертном режиме (группа Пользователи, пункт Локальные учётные записи):

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Локальные учётные записи)):

править] Создание новой учётной записи

Для создания новой учётной записи необходимо ввести имя новой учйтной записи и нажать кнопку "Создать", после чего имя отобразится в списке слева.

Для дополнительных настроек необходимо выделить добавленное имя либо, если необходимо изменить существующую учётную запись, выбрать её их списка.

Каждой учетной записи можно задать:

Комментарий

Произвольный комментарий к учётной записи. Часто здесь указывается реальные имя и фамилия пользователя.

Домашний каталог

Каталог пользователя, в котором он будет иметь полные права. В случае регистрации пользователя в консоли работа начинается именно в этом каталоге. Обычно домашний каталог пользователя располагается в /home/имя_пользователя, где имя_пользователя — это имя учётной записи.

Интерпретатор команд

Это командная оболочка, запускаемая по умолчанию при регистрации пользователя в текстовой консоли. По умолчанию используется /bin/bash.

Входит в группу администраторов

При установленной отметке пользователь имеет возможность получить права администратора (root). Например, при помощи команды su. Естественно, для этого необходимо знать пароль администратора.

Пароль

Пароль учётной записи может быть сгенерирован автоматически (Создать автоматически), либо создан самостоятельно. Во втором случае необходимо ввести его подтверждение.