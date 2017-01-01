Alterator-updates
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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-updates}} позволяет настроить источники и регулярность об...»)
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{{Stub}}
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== Назначение ==
== Назначение ==
|-
Модуль
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Модуль позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.
== Настройка ==
== Настройка ==
|-
Модуль {{
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Модуль {{|}}:
[[Файл:Alterator-updates.png|Центр управления системой]]
[[Файл:Alterator-updates.png|Центр управления системой]]
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[[Файл:Alterator-updates1.png|Графический интерфейс alterator-updates]]
[[Файл:Alterator-updates1.png|Графический интерфейс alterator-updates]]
|-
так и в веб-интерфейсе
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так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (СистемаОбновление системы):
[[Файл:Alterator-updates-web.png|Веб-интерфейс alterator-updates]]
[[Файл:Alterator-updates-web.png|Веб-интерфейс alterator-updates]]
Текущая версия на 06:48, 28 апреля 2017
[править] Название пакета
alterator-updates
[править] Назначение
Модуль Обновление системы позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.
[править] Настройка
Модуль Обновление системы доступен как в GUI (раздел Система ▷ Обновление системы):
так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Обновление системы):
Источник обновлений указывается явно (при выбранном режиме "Обновлять систему автоматически из Интернет") или вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера обновлений).
Также необходимо указать репозитории.
Процесс обновления системы будет запускаться автоматически согласно заданному вами расписанию.