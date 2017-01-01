Модуль '''Обновление системы''' доступен как в GUI (раздел {{ nav | Система|Обновление системы }} ) :

Модуль {{ pkg | alterator-updates }} доступен как в GUI :

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так и в веб-интерфейсе ( https://ip-address:8080 ( группа Система , пункт Обновление системы ) ):

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