Alterator-updates

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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-updates}} позволяет настроить источники и регулярность об...»)
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{{Stub}}
{{Stub}}
 +
== Название пакета ==
 +
 +
{{pkg|alterator-updates}}
== Назначение ==
== Назначение ==
-
Модуль {{pkg|alterator-updates}} позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.
+
Модуль '''Обновление системы''' позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.
== Настройка ==
== Настройка ==
-
Модуль {{pkg|alterator-updates}} доступен как в GUI:
+
Модуль '''Обновление системы''' доступен как в GUI (раздел {{nav|Система|Обновление системы}}):
[[Файл:Alterator-updates.png|Центр управления системой]]
[[Файл:Alterator-updates.png|Центр управления системой]]
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[[Файл:Alterator-updates1.png|Графический интерфейс alterator-updates]]
[[Файл:Alterator-updates1.png|Графический интерфейс alterator-updates]]
-
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Обновление системы)):
+
так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Система|Обновление системы}}):
[[Файл:Alterator-updates-web.png|Веб-интерфейс alterator-updates]]
[[Файл:Alterator-updates-web.png|Веб-интерфейс alterator-updates]]

Текущая версия на 06:48, 28 апреля 2017

Stub.png
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[править] Название пакета

alterator-updates

[править] Назначение

Модуль Обновление системы позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.

[править] Настройка

Модуль Обновление системы доступен как в GUI (раздел Система ▷ Обновление системы):

Центр управления системой

Графический интерфейс alterator-updates

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Обновление системы):

Веб-интерфейс alterator-updates

Источник обновлений указывается явно (при выбранном режиме "Обновлять систему автоматически из Интернет") или вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера обновлений).

Также необходимо указать репозитории.

Процесс обновления системы будет запускаться автоматически согласно заданному вами расписанию.

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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