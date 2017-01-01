Alterator-updates

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-updates}} позволяет настроить источники и регулярность об...»)

Текущая версия на 11:35, 11 апреля 2017

Stub.png
Данная страница находится в разработке.
Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.


[править] Назначение

Модуль alterator-updates позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.

[править] Настройка

Модуль alterator-updates доступен как в GUI:

Центр управления системой

Графический интерфейс alterator-updates

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Обновление системы)):

Веб-интерфейс alterator-updates

Источник обновлений указывается явно (при выбранном режиме "Обновлять систему автоматически из Интернет") или вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера обновлений).

Также необходимо указать репозитории.

Процесс обновления системы будет запускаться автоматически согласно заданному вами расписанию.

Модули Alterator

Alterator-clamav • Alterator-mirror • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-updates • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты