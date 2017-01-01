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Текущая версия на 11:35, 11 апреля 2017

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править] Назначение

Модуль alterator-updates позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.

править] Настройка

Модуль alterator-updates доступен как в GUI:

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Обновление системы)):

Источник обновлений указывается явно (при выбранном режиме "Обновлять систему автоматически из Интернет") или вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера обновлений).

Также необходимо указать репозитории.

Процесс обновления системы будет запускаться автоматически согласно заданному вами расписанию.