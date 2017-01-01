Alterator-updates
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-updates}} позволяет настроить источники и регулярность об...»)
(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-updates}} позволяет настроить источники и регулярность об...»)
Текущая версия на 11:35, 11 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-updates позволяет настроить источники и регулярность обновления системы.
[править] Настройка
Модуль alterator-updates доступен как в GUI:
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Система, пункт Обновление системы)):
Источник обновлений указывается явно (при выбранном режиме "Обновлять систему автоматически из Интернет") или вычисляется автоматически (при выбранном режиме "Обновление системы управляемое сервером" и наличии в локальной сети настроенного сервера обновлений).
Также необходимо указать репозитории.
Процесс обновления системы будет запускаться автоматически согласно заданному вами расписанию.