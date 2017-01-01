Alterator-ulogd
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль
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Модуль предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.
== Доступ ==
== Доступ ==
|-
Модуль
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Модуль доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Сетевой трафик}}):
[[Файл:Alterator-ulogd.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd]]
[[Файл:Alterator-ulogd.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd]]
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Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате '''YYYY-MM-DD (год-месяц-день)''' или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:
Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате '''YYYY-MM-DD (год-месяц-день)''' или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:
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[[Файл:Alterator-ulogd1.png|Вывод сетевой статистики]]
[[Файл:Alterator-ulogd1.png|Вывод сетевой статистики]]
Текущая версия на 07:00, 28 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-ulogd
[править] Назначение
Модуль Сетевой трафик предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.
[править] Доступ
Модуль Сетевой трафик доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Сетевой трафик):
[править] Настройка
Для включения сбора данных установите флажок «Включить сбор данных» и нажмите кнопку «Применить» под флажком.
Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день) или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:
Трафик на указанном интерфейсе за заданный период показывается в виде:
- Служба (название протокола)
- Входящий трафик в килобайтах
- Исходящий трафик в килобайтах