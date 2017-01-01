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Версия 12:56, 18 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 07:00, 28 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-ulogd}} + == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator-ulogd}} предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно. + Модуль '''Сетевой трафик''' предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно. == Доступ == == Доступ == - Модуль {{pkg|alterator-ulogd}} доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Сетевой трафик}}): + Модуль '''Сетевой трафик''' доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Сетевой трафик}}): [[Файл:Alterator-ulogd.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd]] [[Файл:Alterator-ulogd.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd]] Строка 14: Строка 18: Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате '''YYYY-MM-DD (год-месяц-день)''' или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»: Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате '''YYYY-MM-DD (год-месяц-день)''' или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»: - [[Файл:Alterator-ulogd1.png|Вывод сетевой статистики]] [[Файл:Alterator-ulogd1.png|Вывод сетевой статистики]]

Текущая версия на 07:00, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-ulogd

править] Назначение

Модуль Сетевой трафик предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.

править] Доступ

Модуль Сетевой трафик доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Сетевой трафик):

править] Настройка

Для включения сбора данных установите флажок «Включить сбор данных» и нажмите кнопку «Применить» под флажком.

Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день) или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:

Трафик на указанном интерфейсе за заданный период показывается в виде:

Служба (название протокола)

Входящий трафик в килобайтах

Исходящий трафик в килобайтах



