Alterator-ulogd

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== Название пакета ==
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{{pkg|alterator-ulogd}}
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль {{pkg|alterator-ulogd}} предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.
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Модуль '''Сетевой трафик''' предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.
== Доступ ==
== Доступ ==
-
Модуль {{pkg|alterator-ulogd}} доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Сетевой трафик}}):
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Модуль '''Сетевой трафик''' доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Сетевой трафик}}):
[[Файл:Alterator-ulogd.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd]]
[[Файл:Alterator-ulogd.png|Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd]]
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Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате '''YYYY-MM-DD (год-месяц-день)''' или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:
Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате '''YYYY-MM-DD (год-месяц-день)''' или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:
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[[Файл:Alterator-ulogd1.png|Вывод сетевой статистики]]
[[Файл:Alterator-ulogd1.png|Вывод сетевой статистики]]

Текущая версия на 07:00, 28 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-ulogd

[править] Назначение

Модуль Сетевой трафик предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.

[править] Доступ

Модуль Сетевой трафик доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Сетевой трафик):

Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd

[править] Настройка

Для включения сбора данных установите флажок «Включить сбор данных» и нажмите кнопку «Применить» под флажком.

Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день) или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:

Вывод сетевой статистики

Трафик на указанном интерфейсе за заданный период показывается в виде:

  • Служба (название протокола)
  • Входящий трафик в килобайтах
  • Исходящий трафик в килобайтах


Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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