Alterator-ulogd

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-ulogd}} предназначен для просмотра статистики входящих и исхо...»)

Текущая версия на 12:56, 18 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль alterator-ulogd предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.

[править] Доступ

Модуль alterator-ulogd доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Сетевой трафик):

Веб-интерфейс модуля alterator-ulogd

[править] Настройка

Для включения сбора данных установите флажок «Включить сбор данных» и нажмите кнопку «Применить» под флажком.

Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день) или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:


Вывод сетевой статистики

Трафик на указанном интерфейсе за заданный период показывается в виде:

  • Служба (название протокола)
  • Входящий трафик в килобайтах
  • Исходящий трафик в килобайтах


Модули Alterator

Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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