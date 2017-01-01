Alterator-ulogd
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-ulogd}} предназначен для просмотра статистики входящих и исхо...»)
Текущая версия на 12:56, 18 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-ulogd предназначен для просмотра статистики входящих и исходящих с сервера сетевых пакетов. Данный модуль позволяет оценить итоговый объём полученных и переданных данных за всё время работы сервера, за определённый период времени и по каждой службе отдельно.
[править] Доступ
Модуль alterator-ulogd доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Сетевой трафик):
[править] Настройка
Для включения сбора данных установите флажок «Включить сбор данных» и нажмите кнопку «Применить» под флажком.
Укажите период (с даты по дату). Дата указывается в формате YYYY-MM-DD (год-месяц-день) или выбирается из календаря справа от поля ввода даты. Из списка доступных сетевых интерфейсов выберите интересующий и нажмите на кнопку «Показать»:
Трафик на указанном интерфейсе за заданный период показывается в виде:
- Служба (название протокола)
- Входящий трафик в килобайтах
- Исходящий трафик в килобайтах