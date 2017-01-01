Alterator-sysinfo

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(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} предназначен для отображения информации о системе: * ...»)
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== Название пакета ==
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{{pkg|alterator-sysinfo}}
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} предназначен для отображения информации о системе:
+
Модуль '''Информация о системе''' предназначен для отображения информации о системе:
* версии используемого ядра;
* версии используемого ядра;
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* использование дискового пространства.
* использование дискового пространства.
-
== Доступ ==
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== Запуск ==
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Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} доступен как в GUI: раздел {{nav|Система|Информация о системе}}
+
Модуль '''Информация о системе''' доступен как в GUI (раздел {{nav|Система|Информация о системе}}):
[[Файл:Alterator-sysinfo-gui.png|Информация о системе]]
[[Файл:Alterator-sysinfo-gui.png|Информация о системе]]

Текущая версия на 07:01, 28 апреля 2017

[править] Название пакета

alterator-sysinfo

[править] Назначение

Модуль Информация о системе предназначен для отображения информации о системе:

  • версии используемого ядра;
  • информации о процессорах;
  • использование памяти;
  • использование дискового пространства.

[править] Запуск

Модуль Информация о системе доступен как в GUI (раздел Система ▷ Информация о системе):

Информация о системе

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Информация о системе):

Веб-интерфейс alterator-sysinfo


Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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