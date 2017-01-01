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Текущая версия на 07:01, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-sysinfo

править] Назначение

Модуль Информация о системе предназначен для отображения информации о системе:

версии используемого ядра;

информации о процессорах;

использование памяти;

использование дискового пространства.

править] Запуск

Модуль Информация о системе доступен как в GUI (раздел Система ▷ Информация о системе):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Информация о системе):



