Alterator-sysinfo
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
|
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} предназначен для отображения информации о системе: * ...»)
|
м
|Строка 1:
|Строка 1:
|+
|+
|+
|+
== Назначение ==
== Назначение ==
|-
Модуль
|+
Модуль предназначен для отображения информации о системе:
* версии используемого ядра;
* версии используемого ядра;
|Строка 8:
|Строка 12:
* использование дискового пространства.
* использование дискового пространства.
|-
==
|+
== ==
|-
Модуль
|+
Модуль доступен как в GUI раздел {{nav|Система|Информация о системе}}
[[Файл:Alterator-sysinfo-gui.png|Информация о системе]]
[[Файл:Alterator-sysinfo-gui.png|Информация о системе]]
Текущая версия на 07:01, 28 апреля 2017
[править] Название пакета
alterator-sysinfo
[править] Назначение
Модуль Информация о системе предназначен для отображения информации о системе:
- версии используемого ядра;
- информации о процессорах;
- использование памяти;
- использование дискового пространства.
[править] Запуск
Модуль Информация о системе доступен как в GUI (раздел Система ▷ Информация о системе):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Информация о системе):