Alterator-sysinfo

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} предназначен для отображения информации о системе: * ...»)

Текущая версия на 11:11, 18 апреля 2017

[править] Назначение

Модуль alterator-sysinfo предназначен для отображения информации о системе:

  • версии используемого ядра;
  • информации о процессорах;
  • использование памяти;
  • использование дискового пространства.

[править] Доступ

Модуль alterator-sysinfo доступен как в GUI: раздел Система ▷ Информация о системе

Информация о системе

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Информация о системе):

Веб-интерфейс alterator-sysinfo


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Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bind • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-netinst • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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