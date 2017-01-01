Alterator-sysinfo
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} предназначен для отображения информации о системе: * ...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль {{pkg|alterator-sysinfo}} предназначен для отображения информации о системе: * ...»)
Текущая версия на 11:11, 18 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-sysinfo предназначен для отображения информации о системе:
- версии используемого ядра;
- информации о процессорах;
- использование памяти;
- использование дискового пространства.
[править] Доступ
Модуль alterator-sysinfo доступен как в GUI: раздел Система ▷ Информация о системе
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Информация о системе):