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(Различия между версиями)

Текущая версия на 11:11, 18 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-sysinfo предназначен для отображения информации о системе:

версии используемого ядра;

информации о процессорах;

использование памяти;

использование дискового пространства.

править] Доступ

Модуль alterator-sysinfo доступен как в GUI: раздел Система ▷ Информация о системе

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Информация о системе):



