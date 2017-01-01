Alterator-sslkey

Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-sslkey}} == Назначение == Модуль '''Управление ключами SSL''' позволя...»)

Текущая версия на 10:23, 24 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-sslkey

[править] Назначение

Модуль Управление ключами SSL позволяет управлять персональными ключами и сертификатами SSL, используемыми для обеспечения безопасных соединений между узлами (например, для установки соединения по безопасному каналу VPN).

[править] Запуск

Модуль Управление ключами SSL доступен как в GUI: раздел Система ▷ Управление ключами SSL

Интерфейс модуля Управление ключами SSL

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Управление ключами SSL):

Веб-интерфейс модуля Управление ключами SSL

[править] Использование модуля

Для того, чтобы ключ можно было использовать, необходимо:

  1. Создать ключ и запрос на подпись.
  2. Получить файл с запросом на подпись (.csr).
  3. Отправить файл запроса на подпись в удостоверяющий центр (CA) и получить подписанный сертификат (файл .pem).
  4. Импортировать сертификат пользователя, подписанный в удостоверяющем центре.

[править] Создание ключа

Для создания ключа нажмите кнопку «Новый...». В появившемся окне введите Общее имя (CN), проверьте содержимое полей Страна (C) и Местоположение (L). Остальные поля являются необязательными.

Создание ключа

Во всех полях допустимо использование только латинских букв, знаков пунктуации (включая пробелы) и цифр.

После того, как вы заполните поля, установите флажок «(Пере)создать ключ и запрос на подпись», а затем нажмите появившуюся кнопку «Подтвердить». При этом будет сгенерирован новый ключ и файл запроса на подпись.

[править] Экспорт файла с запросом на подпись

[править] В графическом интерфейсе

Для экспорта файла с запросом на подпись, укажите путь к каталогу, доступному на запись и нажмите кнопку «OK» или «Применить». В указанном каталоге появится файл с именем, состоящим из указанного Общего имени (CN) и расширения .csr.

Забрать запрос на подпись

Отправьте этот файл в удостоверяющий центр для выдачи подписанного сертификата.

[править] В веб-интерфейсе

Для экспорта файла с запросом на подпись нажмите кнопку «Забрать запрос на подпись». Вам будет предложено сохранить сгенерированный файл.

Забрать запрос на подпись

Отправьте этот файл в удостоверяющий центр для выдачи подписанного сертификата.

[править] Получение подписанного сертификата

Ключ без сертификата будет показан в списке доступных ключей с пометкой «(Нет сертификата)». После получения сертификата (в файле *.cert, *.crt или *.pem) выберите соответствующий ключ, нажмите на кнопку «Изменить...».

[править] В графическом интерфейсе

Введите путь к файлу сертификата в поле «Импортировать сертификат пользователя» или выберите его в диалоге, нажав на кнопку с изображением папки справа от этого поля. После этого нажмите кнопку «OK» или «Применить».

[править] В веб-интерфейсе

Выберите файл в диалоге «Положить сертификат, подписанный УЦ», нажав на кнопку «Обзор». После этого нажмите кнопку «Положить».

[править] Удаление ключа

Ключ SSL с сертификатом показывается со сроком действия выданного сертификата. Если вы хотите удалить ключ и сертификат, выберите ключ в списке, установите флажок «Удалить ключ, сертификат и запрос на подпись» и нажмите появившуюся кнопку «Подтвердить».

Удаление ключа

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
Личные инструменты