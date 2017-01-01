Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Текущая версия на 10:23, 24 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-sslkey

править] Назначение

Модуль Управление ключами SSL позволяет управлять персональными ключами и сертификатами SSL, используемыми для обеспечения безопасных соединений между узлами (например, для установки соединения по безопасному каналу VPN).

править] Запуск

Модуль Управление ключами SSL доступен как в GUI: раздел Система ▷ Управление ключами SSL

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Управление ключами SSL):

править] Использование модуля

Для того, чтобы ключ можно было использовать, необходимо:

Создать ключ и запрос на подпись. Получить файл с запросом на подпись (.csr). Отправить файл запроса на подпись в удостоверяющий центр (CA) и получить подписанный сертификат (файл .pem). Импортировать сертификат пользователя, подписанный в удостоверяющем центре.

править] Создание ключа

Для создания ключа нажмите кнопку «Новый...». В появившемся окне введите Общее имя (CN), проверьте содержимое полей Страна (C) и Местоположение (L). Остальные поля являются необязательными.

Во всех полях допустимо использование только латинских букв, знаков пунктуации (включая пробелы) и цифр.

После того, как вы заполните поля, установите флажок «(Пере)создать ключ и запрос на подпись», а затем нажмите появившуюся кнопку «Подтвердить». При этом будет сгенерирован новый ключ и файл запроса на подпись.

править] Экспорт файла с запросом на подпись

править] В графическом интерфейсе

Для экспорта файла с запросом на подпись, укажите путь к каталогу, доступному на запись и нажмите кнопку «OK» или «Применить». В указанном каталоге появится файл с именем, состоящим из указанного Общего имени (CN) и расширения .csr.

Отправьте этот файл в удостоверяющий центр для выдачи подписанного сертификата.

править] В веб-интерфейсе

Для экспорта файла с запросом на подпись нажмите кнопку «Забрать запрос на подпись». Вам будет предложено сохранить сгенерированный файл.

Отправьте этот файл в удостоверяющий центр для выдачи подписанного сертификата.

править] Получение подписанного сертификата

Ключ без сертификата будет показан в списке доступных ключей с пометкой «(Нет сертификата)». После получения сертификата (в файле *.cert, *.crt или *.pem) выберите соответствующий ключ, нажмите на кнопку «Изменить...».

править] В графическом интерфейсе

Введите путь к файлу сертификата в поле «Импортировать сертификат пользователя» или выберите его в диалоге, нажав на кнопку с изображением папки справа от этого поля. После этого нажмите кнопку «OK» или «Применить».

править] В веб-интерфейсе

Выберите файл в диалоге «Положить сертификат, подписанный УЦ», нажав на кнопку «Обзор». После этого нажмите кнопку «Положить».

править] Удаление ключа

Ключ SSL с сертификатом показывается со сроком действия выданного сертификата. Если вы хотите удалить ключ и сертификат, выберите ключ в списке, установите флажок «Удалить ключ, сертификат и запрос на подпись» и нажмите появившуюся кнопку «Подтвердить».