Alterator-squidmill
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль
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Модуль -предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.
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Модуль
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Модуль -доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Прокси-сервер}}):
[[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]]
[[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]]
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Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.
Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.
Текущая версия на 07:04, 28 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-squidmill
[править] Назначение
Модуль Статистика работы прокси-сервера предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.
[править] Запуск
Модуль Статистика работы прокси-сервера доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Прокси-сервер):
[править] Применение
Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.
Основное назначение модуля — это просмотр отчёта об объёме полученных из внешней сети данных. В зависимости от режима аутентификации пользователей при доступе к прокси-серверу, записи отчёта могут содержать как имена пользователей, так и адреса локальной сети.
Отчёт, выводимый на страницу не обновляется автоматически и поэтому может содержать устаревшие данные. Для обновления отчёта нажмите на кнопку «Обновить». При каждом обновлении учитываются параметры выборки, которые можно определить над таблицей. Данные в таблице отсортированы по убыванию объёма полученных данных.