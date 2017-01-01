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Версия 14:22, 18 апреля 2017 (править) Elena Mishina м ← Предыдущая правка Текущая версия на 07:04, 28 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-squidmill}} + == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator - squidmill}} предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid. + Модуль '''Статистика работы прокси - сервера''' предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid. - == Настройка == + == Запуск == - Модуль {{pkg|alterator - squidmill}} доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Прокси-сервер}}): + + Модуль '''Статистика работы прокси - сервера''' доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Прокси-сервер}}): [[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]] [[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]] + + === Применение === Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики. Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.

Текущая версия на 07:04, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-squidmill

править] Назначение

Модуль Статистика работы прокси-сервера предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.

править] Запуск

Модуль Статистика работы прокси-сервера доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Прокси-сервер):

править] Применение

Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.

Основное назначение модуля — это просмотр отчёта об объёме полученных из внешней сети данных. В зависимости от режима аутентификации пользователей при доступе к прокси-серверу, записи отчёта могут содержать как имена пользователей, так и адреса локальной сети.

Отчёт, выводимый на страницу не обновляется автоматически и поэтому может содержать устаревшие данные. Для обновления отчёта нажмите на кнопку «Обновить». При каждом обновлении учитываются параметры выборки, которые можно определить над таблицей. Данные в таблице отсортированы по убыванию объёма полученных данных.



