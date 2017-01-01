Alterator-squidmill

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== Название пакета ==
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{{pkg|alterator-squidmill}}
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль {{pkg|alterator-squidmill}} предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.
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Модуль '''Статистика работы прокси-сервера''' предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.
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== Настройка ==
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== Запуск ==
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Модуль {{pkg|alterator-squidmill}} доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Прокси-сервер}}):
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Модуль '''Статистика работы прокси-сервера''' доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Статистика|Прокси-сервер}}):
[[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]]
[[Файл:Alterator-squidmill.png|Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill]]
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=== Применение ===
Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.
Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.

Текущая версия на 07:04, 28 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-squidmill

[править] Назначение

Модуль Статистика работы прокси-сервера предназначен для просмотра статистики работы прокси-сервера Squid.

[править] Запуск

Модуль Статистика работы прокси-сервера доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Статистика ▷ Прокси-сервер):

Веб-интерфейс модуля alterator-squidmill

[править] Применение

Пересылка каждого запроса во внешнюю сеть фиксируется прокси-сервером в специальном журнале. На основании этих данных автоматически формируются отчёты о статистике использования ресурсов сети, в том числе потраченного времени и количества переданных данных (трафика). Для включения сборки статистики работы прокси-сервера установите флажок «Включить сбор статистики», иначе новые данные об использовании сети не будет записываться в базу данных статистики.

Основное назначение модуля — это просмотр отчёта об объёме полученных из внешней сети данных. В зависимости от режима аутентификации пользователей при доступе к прокси-серверу, записи отчёта могут содержать как имена пользователей, так и адреса локальной сети.

Отчёт, выводимый на страницу не обновляется автоматически и поэтому может содержать устаревшие данные. Для обновления отчёта нажмите на кнопку «Обновить». При каждом обновлении учитываются параметры выборки, которые можно определить над таблицей. Данные в таблице отсортированы по убыванию объёма полученных данных.


Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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