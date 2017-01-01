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Текущая версия на 14:47, 21 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-services

править] Назначение

Модуль Системные службы позволяет просмотреть описание системных служб и их состояние, а также изменять состояние системных служб.

править] Запуск

Модуль Системные службы доступен как в GUI: раздел Система ▷ Системные службы

так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Система ▷ Системные службы):

править] Использование модуля

После выбора названия службы из списка отображается описание данной службы, а также текущее состояние: работает, остановлена, неизвестно.

Выпадающий список «Изменить состояние» позволяет остановить либо перезапустить работающую службу или запустить остановленную (после нажатия кнопки «Применить»). Изменение состояния службы действует только до перезагрузки.

Если необходимо, чтобы служба запускалась автоматически при загрузке системы, отметьте соответствующий пункт «Запускать при загрузке системы».

Важно помнить, что изменения настроек какой-либо службы вступают в силу только после перезапуска службы. Этот модуль и позволяет осуществить такой перезапуск.



