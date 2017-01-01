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Текущая версия на 10:26, 4 мая 2017

править] Название пакета

alterator-selinux-users

править] Назначение

Модуль Пользователи SELinux позволяет создать пользователей SELinux для системных пользователей и настроить для них уровни, категории и выбрать профили.

править] Запуск

Модуль Пользователи SELinux доступен в GUI (раздел Пользователи ▷ Пользователи SELinux):

править] Настройка

Для настройки параметров SELinux для системного пользователя, выберите его из выпадающего списка слева внизу и нажмите кнопку «Добавить пользователя»:

После этого выберите его в списке слева.

У пользователя SELinux можно настраивать следующие параметры: