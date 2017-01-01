Alterator-selinux-users
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-selinux-users}} == Назначение == Модуль '''Пользователи SELinux''' позволя...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-selinux-users}} == Назначение == Модуль '''Пользователи SELinux''' позволя...»)
Текущая версия на 10:26, 4 мая 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-selinux-users
[править] Назначение
Модуль Пользователи SELinux позволяет создать пользователей SELinux для системных пользователей и настроить для них уровни, категории и выбрать профили.
[править] Запуск
Модуль Пользователи SELinux доступен в GUI (раздел Пользователи ▷ Пользователи SELinux):
[править] Настройка
Для настройки параметров SELinux для системного пользователя, выберите его из выпадающего списка слева внизу и нажмите кнопку «Добавить пользователя»:
После этого выберите его в списке слева.
У пользователя SELinux можно настраивать следующие параметры:
- Максимальный и минимальный уровень
- Ограничения выбираемых при запуске сеанса пользователя уровня SELinux
- Категории пользователя
- Выберите категории из списка «Все категории», затем включите те категории из выбранных, которые необходимо установить у выбранного пользователя
- Профиль пользователя
- Выбор предопределённого профиля пользователя (например, officer_u) с предопределённым набором уровней.