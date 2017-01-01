Alterator-selinux-users

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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-selinux-users}} == Назначение == Модуль '''Пользователи SELinux''' позволя...»)

Текущая версия на 10:26, 4 мая 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-selinux-users

[править] Назначение

Модуль Пользователи SELinux позволяет создать пользователей SELinux для системных пользователей и настроить для них уровни, категории и выбрать профили.

[править] Запуск

Модуль Пользователи SELinux доступен в GUI (раздел Пользователи ▷ Пользователи SELinux):

Интерфейс модуля Пользователи SELinux

[править] Настройка

Для настройки параметров SELinux для системного пользователя, выберите его из выпадающего списка слева внизу и нажмите кнопку «Добавить пользователя»:

Добавление системного пользователя к пользователям SELinux

После этого выберите его в списке слева.

У пользователя SELinux можно настраивать следующие параметры:

Максимальный и минимальный уровень
Ограничения выбираемых при запуске сеанса пользователя уровня SELinux
Категории пользователя
Выберите категории из списка «Все категории», затем включите те категории из выбранных, которые необходимо установить у выбранного пользователя
Профиль пользователя
Выбор предопределённого профиля пользователя (например, officer_u) с предопределённым набором уровней.

Настройка параметров SELinux для пользователя

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-bird • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mass-management • Alterator-mirror • Alterator-mkbootflash • Alterator-net-bl • Alterator-net-bond • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-net-vlan • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-selinux-users • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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