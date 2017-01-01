Alterator-root
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(назначение модуля)
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль
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Модуль предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора.
== Настройка ==
== Настройка ==
|-
Модуль
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Модуль доступен как в GUI (ПользователиАдминистратор системы):
[[Файл:Alterator-root.png|Интерфейс модуля alterator-root]]
[[Файл:Alterator-root.png|Интерфейс модуля alterator-root]]
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так и в веб-интерфейсе
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так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (ПользователиАдминистратор системы):
[[Файл:Alterator-root-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-root]]
[[Файл:Alterator-root-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-root]]
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{{note|Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые изменения в системе. Каждый, кто сможет правильно ввести пароль администратора (узнав или подобрав), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени пользователя root могут иметь необратимые и неочевидные для вас последствия. Поэтому повседневную работу в Linux следует выполнять от имени обычного пользователя.}}
{{note|Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые изменения в системе. Каждый, кто сможет правильно ввести пароль администратора (узнав или подобрав), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени пользователя root могут иметь необратимые и неочевидные для вас последствия. Поэтому повседневную работу в Linux следует выполнять от имени обычного пользователя.}}
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Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт
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Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт .
Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.
Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.
Текущая версия на 07:13, 28 апреля 2017
[править] Название пакета
alterator-root
[править] Назначение
Модуль Администратор системы предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора.
[править] Настройка
Модуль Администратор системы доступен как в GUI (раздел Пользователи ▷ Администратор системы):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Пользователи ▷ Администратор системы):
Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт «Создать автоматически».
Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.
В версии модуля для серверного центра управления есть дополнительная возможность редактирования списка SSH-ключей администратора системы. SSH (Secure Shell) — защищённый сетевой протокол для организации сеансов удалённого терминального доступа к серверу.
Существует много свободных реализаций протокола SSH под разные операционные системы. В ОpenSSH (свободной реализации протокола SSH) ключ создаётся при помощи утилиты ssh-keygen и как правило располагается по адресу .ssh/id_dsa.pub в домашнем каталоге пользователя.