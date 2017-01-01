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Версия 06:16, 17 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 07:13, 28 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-root}} + == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator-root}} предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора. + + Модуль '''Администратор системы''' предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора. == Настройка == == Настройка == - Модуль {{pkg|alterator-root}} доступен как в GUI ( группа Пользователи , пункт Администратор системы): + Модуль '''Администратор системы''' доступен как в GUI ( раздел {{nav| Пользователи | Администратор системы }} ): [[Файл:Alterator-root.png|Интерфейс модуля alterator-root]] [[Файл:Alterator-root.png|Интерфейс модуля alterator-root]] - так и в веб-интерфейсе ( https://ip-address:8080 ( группа Пользователи , пункт Администратор системы ) ): + так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 ( раздел {{nav| Пользователи | Администратор системы }} ): [[Файл:Alterator-root-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-root]] [[Файл:Alterator-root-web.png|Веб-интерфейс модуля alterator-root]] Строка 14: Строка 19: {{note|Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые изменения в системе. Каждый, кто сможет правильно ввести пароль администратора (узнав или подобрав), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени пользователя root могут иметь необратимые и неочевидные для вас последствия. Поэтому повседневную работу в Linux следует выполнять от имени обычного пользователя.}} {{note|Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые изменения в системе. Каждый, кто сможет правильно ввести пароль администратора (узнав или подобрав), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени пользователя root могут иметь необратимые и неочевидные для вас последствия. Поэтому повседневную работу в Linux следует выполнять от имени обычного пользователя.}} - Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт "Создать автоматически" . + Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт «Создать автоматически» . Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его. Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.

Текущая версия на 07:13, 28 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-root

править] Назначение

Модуль Администратор системы предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора.

править] Настройка

Модуль Администратор системы доступен как в GUI (раздел Пользователи ▷ Администратор системы):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Пользователи ▷ Администратор системы):

Примечание: Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые изменения в системе. Каждый, кто сможет правильно ввести пароль администратора (узнав или подобрав), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени пользователя root могут иметь необратимые и неочевидные для вас последствия. Поэтому повседневную работу в Linux следует выполнять от имени обычного пользователя.



Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт «Создать автоматически».

Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.

В версии модуля для серверного центра управления есть дополнительная возможность редактирования списка SSH-ключей администратора системы. SSH (Secure Shell) — защищённый сетевой протокол для организации сеансов удалённого терминального доступа к серверу.

Существует много свободных реализаций протокола SSH под разные операционные системы. В ОpenSSH (свободной реализации протокола SSH) ключ создаётся при помощи утилиты ssh-keygen и как правило располагается по адресу .ssh/id_dsa.pub в домашнем каталоге пользователя.