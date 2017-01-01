Alterator-root
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(назначение модуля)
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль {{pkg|alterator-root}}
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Модуль {{pkg|alterator-root}} .
== Настройка ==
== Настройка ==
Текущая версия на 06:16, 17 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-root предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора.
[править] Настройка
Модуль alterator-root доступен как в GUI (группа Пользователи, пункт Администратор системы):
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Администратор системы)):
Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт "Создать автоматически".
Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.
В версии модуля для серверного центра управления есть дополнительная возможность редактирования списка SSH-ключей администратора системы. SSH (Secure Shell) — защищённый сетевой протокол для организации сеансов удалённого терминального доступа к серверу.
Существует много свободных реализаций протокола SSH под разные операционные системы. В ОpenSSH (свободной реализации протокола SSH) ключ создаётся при помощи утилиты ssh-keygen и как правило располагается по адресу .ssh/id_dsa.pub в домашнем каталоге пользователя.