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Текущая версия на 06:16, 17 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-root предназначен для редактирования свойств (паролей и SSH-ключей) системного администратора.

править] Настройка

Модуль alterator-root доступен как в GUI (группа Пользователи, пункт Администратор системы):

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Пользователи, пункт Администратор системы)):

Примечание: Администратор отличается от всех прочих пользователей тем, что ему позволено производить любые изменения в системе. Каждый, кто сможет правильно ввести пароль администратора (узнав или подобрав), получит неограниченный доступ к системе. Даже ваши собственные неосторожные действия от имени пользователя root могут иметь необратимые и неочевидные для вас последствия. Поэтому повседневную работу в Linux следует выполнять от имени обычного пользователя.



Можно предложить системе сгенерировать безопасный пароль, для этого необходимо отметить пункт "Создать автоматически".

Создав или сгенерировав пароль пользователя root, обязательно запишите или хорошо запомните его.

В версии модуля для серверного центра управления есть дополнительная возможность редактирования списка SSH-ключей администратора системы. SSH (Secure Shell) — защищённый сетевой протокол для организации сеансов удалённого терминального доступа к серверу.

Существует много свободных реализаций протокола SSH под разные операционные системы. В ОpenSSH (свободной реализации протокола SSH) ключ создаётся при помощи утилиты ssh-keygen и как правило располагается по адресу .ssh/id_dsa.pub в домашнем каталоге пользователя.