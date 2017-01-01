Alterator-ports-access
Материал из ALT Linux Wiki
|
м (переименовал Alterator/Alterator-ports-access в Alterator-ports-access)
|Строка 1:
|Строка 1:
{{Stub}}
{{Stub}}
|-
|+
|-
Модуль alterator-port-access имеет веб-интерфейс.
|+
Модуль alterator-port-access
|+
|+
|+
|+
имеет веб-интерфейс.
Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».
Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».
|Строка 17:
|Строка 21:
[[Файл:Alterator-port-access2.png|800px|Добавление USB устройства в список разрешенных устройств]]
[[Файл:Alterator-port-access2.png|800px|Добавление USB устройства в список разрешенных устройств]]
|+
|+
Текущая версия на 11:05, 11 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль alterator-port-access позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей.
[править] Настройка
Модуль alterator-port-access имеет веб-интерфейс. Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».
Для того чтобы отключить поддержку всех USB устройств кроме заданных, необходимо нажать на кнопку «Включить контроль USB-портов».
Для того чтобы добавить USB-устройство в список разрешенных можно ввести HID устройства в поле ID продукта и нажать кнопку «Добавить правило».
Для определения подключенных USB устройств необходимо нажать кнопку «Сканировать USB устройства», выделить устройство, которое необходимо разрешить и нажать кнопку «Разрешить выбранное устройство».
Для исключения устройства из списка разрешенных, необходимо выделить правило, разрешающее данное устройство и нажать кнопку «Удалить выбранное правило».