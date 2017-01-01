Alterator-ports-access

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{{Stub}}
{{Stub}}
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alterator-port-access позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей.
+
== Назначение ==
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Модуль alterator-port-access имеет веб-интерфейс.
+
Модуль {{pkg|alterator-port-access}} позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей.
 +
 
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== Настройка ==
 +
 
 +
Модуль {{pkg|alterator-port-access}} имеет веб-интерфейс.
Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».
Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».
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[[Файл:Alterator-port-access2.png|800px|Добавление USB устройства в список разрешенных устройств]]
[[Файл:Alterator-port-access2.png|800px|Добавление USB устройства в список разрешенных устройств]]
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{{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 11:05, 11 апреля 2017

Stub.png
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[править] Назначение

Модуль alterator-port-access позволяет настроить ограничения на использование внешних носителей.

[править] Настройка

Модуль alterator-port-access имеет веб-интерфейс. Для настройки ограничений на использование внешних носителей в меню «Система» необходимо выбрать пункт «Контроль доступа к портам».

Веб-интерфейс alterator-port-access

Для того чтобы отключить поддержку всех USB устройств кроме заданных, необходимо нажать на кнопку «Включить контроль USB-портов».

Для того чтобы добавить USB-устройство в список разрешенных можно ввести HID устройства в поле ID продукта и нажать кнопку «Добавить правило».


Для определения подключенных USB устройств необходимо нажать кнопку «Сканировать USB устройства», выделить устройство, которое необходимо разрешить и нажать кнопку «Разрешить выбранное устройство».

Для исключения устройства из списка разрешенных, необходимо выделить правило, разрешающее данное устройство и нажать кнопку «Удалить выбранное правило».

Добавление USB устройства в список разрешенных устройств

Модули Alterator

Alterator-clamav • Alterator-mirror • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-updates • AlteratorLilo • AlteratorServices • Aterator-net-bridge • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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