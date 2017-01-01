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Текущая версия на 14:44, 11 апреля 2017

править] Назначение

Модуль alterator-osec предназначен для обнаружения различий между двумя состояниями системы.





править] Настройка

Модуль alterator-osec имеет веб-интерфейс (доступен по адресу https://ip-address:8080).

Для настройки и запуска osec необходимо в группе Система выбрать модуль «Проверка целостности»:

Здесь можно настроить периодичность запуска службы osec: ежедневно, еженедельно, ежемесячно и отключить автоматический запуск.

Также можно настроить необходимое количество хранимых файлов журнала, записывать ли отчеты в журнал, и посылать ли отчеты на почту администратора.

Имеется возможность запустить проверку не по расписанию, а по требованию, для этого необходимо нажать кнопку "Запустить".

Список контролируемых файлов и каталогов можно настроить в этом окне:

После первого запуска будет отправлен отчет, о том что контрольные суммы объектов сформированы и занесены в базу данных /var/lib/osec:

При последующих запусках, в случае если контролируемые файлы не изменялись, в отчете будет указано, что нет никаких изменений.

В случае, если в системе произошли изменения, то отчет будет содержать сведения об измененных файлах: