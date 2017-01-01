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Текущая версия на 12:52, 24 апреля 2017

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править] Название пакета

alterator-openvpn-server

править] Назначение

Модуль OpenVPN-сервер позволяет задать параметры OpenVPN-сервера.

VPN — технология, позволяющая организовать логическую, защищённую сеть поверх существующих соединений, например Интернет. VPN часто используется для безопасного соединения удалённых офисов.

Используя этот модуль можно:

включить/отключить OpenVPN-сервер;

настроить параметры сервера: тип, сети сервера, использование сжатия и т.д.;

управлять сертификатами сервера;

настроить сети клиентов.

править] Запуск

Модуль OpenVPN-сервер доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ OpenVPN-сервер):

править] Параметры модуля

Тип Выберите желаемый тип подключения: маршрутизируемое (используется TUN) или через мост (используется TAP). Обратите внимание, что на стороне клиента, должен быть выбран тот же тип виртуального устройства, что и на стороне сервера. Для большинства случаев подходит маршрутизируемое подключение. Сеть сервера, Маска сети сервера Поля для ввода информации о сети и маске сервера. VPN-сеть, Маска сети В эти поля вводится VPN-сеть. Порт Порт OpenVPN-сервера. Порт по умолчанию: 1194. Сжатие LZO Включение сжатия пакетов, проходящих через туннель, по алгоритму LZO. Должно быть включено либо отключено и на сервере и на клиенте. Сертификат и ключ SSL Настройка параметров используемого при соединении SSL-сертификата. Сети клиентов Интерфейс для добавления сетей клиентов. Помимо сети/маски для клиентов указывается DNS-сервер и домен. Обратите внимание, что сети сервера и клиентов не должны пересекаться.

править] Использование модуля

править] Сертификат и ключ ssl

Для настройки сертификата и ключа ssl необходимо нажать на кнопку "Сертификат и ключ ssl..". Откроется окно «Управление ключами SSL»:

Здесь нужно заполнить графу Страна (С) (прописными буквами), отметить пункт «(Пере)создать ключ и запрос на подпись» и нажать кнопку «Подтвердить».

После этого станет активной кнопка "Забрать запрос на подпись".

Если нажать эту кнопку, появится диалоговое окно с предложением сохранить файл openvpn-server.csr. Необходиммо сохранить этот файл на диске.

В разделе «Управление ключами SSL» появился новый ключ openvpn-server(Нет сертификата):

Чтобы подписать сертификат необходимо перейти в «Удостоверяющий Центр» — «Управление сертификатами», нажать кнопку "Обзор", указать путь до полученного openvpn-server.csr и загрузить запрос.

В результате на экране появится две группы цифр и кнопка «Подписать»:

Необходимо нажать на кнопку «Подписать» и сохранить файл output.pem (подписанный сертификат).

Далее в разделе «Управление ключами SSL», необходимо выделить ключ openvpn-server(Нет сертификата) и нажать кнопку «Изменить». В появившемся окне, в пункте «Положить сертификат, подписанный УЦ» нужно нажать кнопку «Обзор», указать путь до файла output.pem и нажать кнопку «Положить».

В раздел «Управление ключами SSL», видно, что изменился ключ openvpn-server (истекает_и_дата).

Ключ создан и подписан.

Для того чтобы положить сертификат УЦ, необходимо найти его в разделе «Удостоверяющий Центр», нажать на ссылку «Управление УЦ» и забрать сертификат, нажав на ссылку Сертификат: ca-root.pem

В разделе OpenVPN-сервер, в графе «Положить сертификат УЦ»: при помощи кнопки "Обзор" указать путь к файлу ca-root.pem и нажать кнопку «Положить»

Появится сообщение: «Сертификат УЦ успешно загружен»

Для включения OpenVPN необходимо отметить пункт «Включить службу OpenVPN» и нажать кнопку «Применить».



Для настройки клиентских подключений вы можете воспользоваться модулем «OpenVPN-соединения».



