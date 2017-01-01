Alterator-openvpn-server
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Текущая версия на 12:52, 24 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-openvpn-server
[править] Назначение
Модуль OpenVPN-сервер позволяет задать параметры OpenVPN-сервера.
VPN — технология, позволяющая организовать логическую, защищённую сеть поверх существующих соединений, например Интернет. VPN часто используется для безопасного соединения удалённых офисов.
Используя этот модуль можно:
- включить/отключить OpenVPN-сервер;
- настроить параметры сервера: тип, сети сервера, использование сжатия и т.д.;
- управлять сертификатами сервера;
- настроить сети клиентов.
[править] Запуск
Модуль OpenVPN-сервер доступен в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Серверы ▷ OpenVPN-сервер):
[править] Параметры модуля
- Тип
- Выберите желаемый тип подключения: маршрутизируемое (используется TUN) или через мост (используется TAP). Обратите внимание, что на стороне клиента, должен быть выбран тот же тип виртуального устройства, что и на стороне сервера. Для большинства случаев подходит маршрутизируемое подключение.
- Сеть сервера, Маска сети сервера
- Поля для ввода информации о сети и маске сервера.
- VPN-сеть, Маска сети
- В эти поля вводится VPN-сеть.
- Порт
- Порт OpenVPN-сервера. Порт по умолчанию: 1194.
- Сжатие LZO
- Включение сжатия пакетов, проходящих через туннель, по алгоритму LZO. Должно быть включено либо отключено и на сервере и на клиенте.
- Сертификат и ключ SSL
- Настройка параметров используемого при соединении SSL-сертификата.
- Сети клиентов
- Интерфейс для добавления сетей клиентов. Помимо сети/маски для клиентов указывается DNS-сервер и домен. Обратите внимание, что сети сервера и клиентов не должны пересекаться.
[править] Использование модуля
[править] Сертификат и ключ ssl
Для настройки сертификата и ключа ssl необходимо нажать на кнопку "Сертификат и ключ ssl..". Откроется окно «Управление ключами SSL»:
Здесь нужно заполнить графу Страна (С) (прописными буквами), отметить пункт «(Пере)создать ключ и запрос на подпись» и нажать кнопку «Подтвердить».
После этого станет активной кнопка "Забрать запрос на подпись".
Если нажать эту кнопку, появится диалоговое окно с предложением сохранить файл openvpn-server.csr. Необходиммо сохранить этот файл на диске.
В разделе «Управление ключами SSL» появился новый ключ openvpn-server(Нет сертификата):
Чтобы подписать сертификат необходимо перейти в «Удостоверяющий Центр» — «Управление сертификатами», нажать кнопку "Обзор", указать путь до полученного openvpn-server.csr и загрузить запрос.
В результате на экране появится две группы цифр и кнопка «Подписать»:
Необходимо нажать на кнопку «Подписать» и сохранить файл output.pem (подписанный сертификат).
Далее в разделе «Управление ключами SSL», необходимо выделить ключ openvpn-server(Нет сертификата) и нажать кнопку «Изменить». В появившемся окне, в пункте «Положить сертификат, подписанный УЦ» нужно нажать кнопку «Обзор», указать путь до файла output.pem и нажать кнопку «Положить».
В раздел «Управление ключами SSL», видно, что изменился ключ openvpn-server (истекает_и_дата).
Ключ создан и подписан.
Для того чтобы положить сертификат УЦ, необходимо найти его в разделе «Удостоверяющий Центр», нажать на ссылку «Управление УЦ» и забрать сертификат, нажав на ссылку Сертификат: ca-root.pem
В разделе OpenVPN-сервер, в графе «Положить сертификат УЦ»: при помощи кнопки "Обзор" указать путь к файлу ca-root.pem и нажать кнопку «Положить»
Появится сообщение: «Сертификат УЦ успешно загружен»
Для включения OpenVPN необходимо отметить пункт «Включить службу OpenVPN» и нажать кнопку «Применить».
Для настройки клиентских подключений вы можете воспользоваться модулем «OpenVPN-соединения».