Материал из ALT Linux Wiki

(Различия между версиями)

Версия 14:59, 14 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 10:24, 17 апреля 2017 (править) (отменить) Elena Mishina Строка 17: Строка 17: == Использование модуля == == Использование модуля == + + Перед началом установки рабочих станций следует произвести предварительную настройку сервера: задать имя сервера ([[Alterator-net-eth|модуль Ethernet-интерфейсы]]), включить DHCP-сервер ([[Alterator-dhcp|модуль DHCP-сервер]]), задать имя домена ([[Alterator-net-domain|модуль Домен]]). + + Перед активацией сетевой установки потребуется импортировать установочный DVD-диск, предварительно вставив его в DVD-привод сервера, либо использовав образ диска, расположенный на файловой системе на сервере. В разделе Сервер сетевых установок, укажите откуда импортировать новый образ и нажмите кнопку Добавить: + + [[Файл:Alterator-netinst_load1.png|Путь к файлу образа]] + + Процесс добавления занимает какое-то время. Пожалуйста дождитесь окончания этого процесса: + + [[Файл:Alterator-netinst_load.png|Загрузка образа]] + + После добавление образа он появится в списке Доступные образы дисков. Выберите из этого списка один из образов и нажмите кнопку Выбрать. + + [[Файл:Alterator-netinst_load2.png|Выбор образа диска из списка доступных]] + + После указанных действий установочный диск более не нужен и можно начать сетевую установку ОС. + + Дополнительно данный модуль позволяет выбрать вариант загрузки (например непосредственно загружать ОС некоторых Live-версий дистрибутивов): + + [[Файл:Alterator-netinst_load3.png|Выбор варианта загрузки]] == Удалённый доступ == == Удалённый доступ == Строка 23: Строка 43: #Со стороны '''клиента'''. Во время установки администратор может с помощью VNC-клиента подключиться к компьютеру, на которой производится установка, зная его IP-адрес и заданный '''пароль'''. #Со стороны '''клиента'''. Во время установки администратор может с помощью VNC-клиента подключиться к компьютеру, на которой производится установка, зная его IP-адрес и заданный '''пароль'''. #Со стороны '''сервера'''. Во время установки с каждого компьютера инициируется подключение к запущенному на заданном компьютере VNC-клиенту. Компьютер-приёмник соединений задаётся '''IP-адресом''' или '''именем'''. #Со стороны '''сервера'''. Во время установки с каждого компьютера инициируется подключение к запущенному на заданном компьютере VNC-клиенту. Компьютер-приёмник соединений задаётся '''IP-адресом''' или '''именем'''. + + [[Файл:Alterator-netinst_vnc.png|Настройка удалённого доступа]] В случае, когда работа с аппаратной подсистемой ввода-вывода невозможна (например, если клавиатура, мышь или монитор отсутствуют), можно использовать вариант «Только по VNC». В случае, когда работа с аппаратной подсистемой ввода-вывода невозможна (например, если клавиатура, мышь или монитор отсутствуют), можно использовать вариант «Только по VNC». Если необходимо управлять установкой удалённо, отметьте пункт «Включить установку по VNC» и пункт «Подключение со стороны VNC сервера» раздела «Направление соединения», и там укажите адрес компьютера, с которого будет происходит управление. Для приёма подключения можно запустить, например, vncviewer -listen. Если необходимо управлять установкой удалённо, отметьте пункт «Включить установку по VNC» и пункт «Подключение со стороны VNC сервера» раздела «Направление соединения», и там укажите адрес компьютера, с которого будет происходит управление. Для приёма подключения можно запустить, например, vncviewer -listen. + + {{attention|Не забудьте отключить сетевую установку по окончании процесса установки ОС на рабочих станциях. Это можно сделать выбрав в списке Доступные образы дисков пункт Нет образа и подтвердив действие нажатием кнопки Выбрать. }} + + == Подготовка рабочих станций == + + Для сетевой установки дистрибутивов Альт следует обеспечить возможность загрузки по сети рабочих станций, на которых будет производиться установка ОС. + + Большинство современных материнских плат имеют возможность загрузки по сети, однако она по умолчанию может быть отключена в BIOS. Различные производители материнских плат дают разные названия данной возможности, например: "Boot Option ROM" или "Boot From From Onboard LAN". + + {{note|Некоторые материнские платы позволяют выбрать источник загрузки во время включения компьютера. Эта возможность может называться, например "Select boot device" или "Boot menu". }} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}} {{Category navigation|title=Модули Alterator|category=Модули Alterator|sortkey={{SUBPAGENAME}}}}

Текущая версия на 10:24, 17 апреля 2017

Данная страница находится в разработке.

Эта страница ещё не закончена. Информация, представленная здесь, может оказаться неполной или неверной.





править] Назначение

Модуль alterator-netinst позволяет позволяет настроить источники (образы дисков) для установок ОС по сети.

Модуль предоставляет следующие возможности:

выбор образа установочного диска из списка доступных образов ;

; добавление и удаление образов установочных дисков. При добавлении образа можно выбрать как существующий iso-образ установочного диска так и считать этот образ с CD или DVD;

и образов установочных дисков. При добавлении образа можно выбрать как существующий iso-образ установочного диска так и считать этот образ с CD или DVD; использование удалённого доступа к компьютеру (по протоколу VNC) в процессе установки ОС на него.

править] Запуск

Модуль alterator-netinst доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Серверы, пункт Сервер сетевых установок)):

править] Использование модуля

Перед началом установки рабочих станций следует произвести предварительную настройку сервера: задать имя сервера (модуль Ethernet-интерфейсы), включить DHCP-сервер (модуль DHCP-сервер), задать имя домена (модуль Домен).

Перед активацией сетевой установки потребуется импортировать установочный DVD-диск, предварительно вставив его в DVD-привод сервера, либо использовав образ диска, расположенный на файловой системе на сервере. В разделе Сервер сетевых установок, укажите откуда импортировать новый образ и нажмите кнопку Добавить:

Процесс добавления занимает какое-то время. Пожалуйста дождитесь окончания этого процесса:

После добавление образа он появится в списке Доступные образы дисков. Выберите из этого списка один из образов и нажмите кнопку Выбрать.

После указанных действий установочный диск более не нужен и можно начать сетевую установку ОС.

Дополнительно данный модуль позволяет выбрать вариант загрузки (например непосредственно загружать ОС некоторых Live-версий дистрибутивов):

править] Удалённый доступ

Удалённый доступ к компьютеру бывает двух видов:

Со стороны клиента. Во время установки администратор может с помощью VNC-клиента подключиться к компьютеру, на которой производится установка, зная его IP-адрес и заданный пароль. Со стороны сервера. Во время установки с каждого компьютера инициируется подключение к запущенному на заданном компьютере VNC-клиенту. Компьютер-приёмник соединений задаётся IP-адресом или именем.

В случае, когда работа с аппаратной подсистемой ввода-вывода невозможна (например, если клавиатура, мышь или монитор отсутствуют), можно использовать вариант «Только по VNC».

Если необходимо управлять установкой удалённо, отметьте пункт «Включить установку по VNC» и пункт «Подключение со стороны VNC сервера» раздела «Направление соединения», и там укажите адрес компьютера, с которого будет происходит управление. Для приёма подключения можно запустить, например, vncviewer -listen.

Внимание! Не забудьте отключить сетевую установку по окончании процесса установки ОС на рабочих станциях. Это можно сделать выбрав в списке Доступные образы дисков пункт Нет образа и подтвердив действие нажатием кнопки Выбрать.





править] Подготовка рабочих станций

Для сетевой установки дистрибутивов Альт следует обеспечить возможность загрузки по сети рабочих станций, на которых будет производиться установка ОС.

Большинство современных материнских плат имеют возможность загрузки по сети, однако она по умолчанию может быть отключена в BIOS. Различные производители материнских плат дают разные названия данной возможности, например: "Boot Option ROM" или "Boot From From Onboard LAN".

Примечание: Некоторые материнские платы позволяют выбрать источник загрузки во время включения компьютера. Эта возможность может называться, например "Select boot device" или "Boot menu".



