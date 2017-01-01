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Текущая версия на 14:59, 14 апреля 2017

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править] Назначение

Модуль alterator-netinst позволяет позволяет настроить источники (образы дисков) для установок ОС по сети.

Модуль предоставляет следующие возможности:

выбор образа установочного диска из списка доступных образов ;

; добавление и удаление образов установочных дисков. При добавлении образа можно выбрать как существующий iso-образ установочного диска так и считать этот образ с CD или DVD;

и образов установочных дисков. При добавлении образа можно выбрать как существующий iso-образ установочного диска так и считать этот образ с CD или DVD; использование удалённого доступа к компьютеру (по протоколу VNC) в процессе установки ОС на него.

править] Запуск

Модуль alterator-netinst доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Серверы, пункт Сервер сетевых установок)):

править] Использование модуля

править] Удалённый доступ

Удалённый доступ к компьютеру бывает двух видов:

Со стороны клиента. Во время установки администратор может с помощью VNC-клиента подключиться к компьютеру, на которой производится установка, зная его IP-адрес и заданный пароль. Со стороны сервера. Во время установки с каждого компьютера инициируется подключение к запущенному на заданном компьютере VNC-клиенту. Компьютер-приёмник соединений задаётся IP-адресом или именем.

В случае, когда работа с аппаратной подсистемой ввода-вывода невозможна (например, если клавиатура, мышь или монитор отсутствуют), можно использовать вариант «Только по VNC».

Если необходимо управлять установкой удалённо, отметьте пункт «Включить установку по VNC» и пункт «Подключение со стороны VNC сервера» раздела «Направление соединения», и там укажите адрес компьютера, с которого будет происходит управление. Для приёма подключения можно запустить, например, vncviewer -listen.