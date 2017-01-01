Alterator-netinst
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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-netinst}} позволяет позволяет настроить источники ('''обра...»)
Текущая версия на 14:59, 14 апреля 2017
Содержание
[править] Назначение
Модуль alterator-netinst позволяет позволяет настроить источники (образы дисков) для установок ОС по сети.
Модуль предоставляет следующие возможности:
- выбор образа установочного диска из списка доступных образов;
- добавление и удаление образов установочных дисков. При добавлении образа можно выбрать как существующий iso-образ установочного диска так и считать этот образ с CD или DVD;
- использование удалённого доступа к компьютеру (по протоколу VNC) в процессе установки ОС на него.
[править] Запуск
Модуль alterator-netinst доступен в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Серверы, пункт Сервер сетевых установок)):
[править] Использование модуля
[править] Удалённый доступ
Удалённый доступ к компьютеру бывает двух видов:
- Со стороны клиента. Во время установки администратор может с помощью VNC-клиента подключиться к компьютеру, на которой производится установка, зная его IP-адрес и заданный пароль.
- Со стороны сервера. Во время установки с каждого компьютера инициируется подключение к запущенному на заданном компьютере VNC-клиенту. Компьютер-приёмник соединений задаётся IP-адресом или именем.
В случае, когда работа с аппаратной подсистемой ввода-вывода невозможна (например, если клавиатура, мышь или монитор отсутствуют), можно использовать вариант «Только по VNC».
Если необходимо управлять установкой удалённо, отметьте пункт «Включить установку по VNC» и пункт «Подключение со стороны VNC сервера» раздела «Направление соединения», и там укажите адрес компьютера, с которого будет происходит управление. Для приёма подключения можно запустить, например, vncviewer -listen.