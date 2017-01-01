Alterator-net-vlan
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-net-vlan}} == Назначение == Модуль '''VLAN интерфейсы''' предназна...»)
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-net-vlan}} == Назначение == Модуль '''VLAN интерфейсы''' предназна...»)
Текущая версия на 11:32, 3 мая 2017
[править] Название пакета
alterator-net-vlan
[править] Назначение
Модуль VLAN интерфейсы предназначен настройки vlan интерфейсов.
[править] Настройка
Модуль VLAN интерфейсы доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы), так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).
Для создания интерфейса VLAN в списке «Интерфейсы» выберите сетевой интерфейс и нажмите кнопку «Настройка VLAN...»:
В открывшемся окне, введите VID - число от 1 до 4095, и нажмите кнопку «Добавить VLAN» («Add VLAN»):
Для того, чтобы вернуться к основным настройкам нажмите кнопку «Назад» («Back»).