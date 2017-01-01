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Текущая версия на 11:32, 3 мая 2017

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править] Название пакета

alterator-net-vlan

править] Назначение

Модуль VLAN интерфейсы предназначен настройки vlan интерфейсов.

править] Настройка

Модуль VLAN интерфейсы доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы), так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).

Для создания интерфейса VLAN в списке «Интерфейсы» выберите сетевой интерфейс и нажмите кнопку «Настройка VLAN...»:

В открывшемся окне, введите VID - число от 1 до 4095, и нажмите кнопку «Добавить VLAN» («Add VLAN»):

Для того, чтобы вернуться к основным настройкам нажмите кнопку «Назад» («Back»).