Alterator-net-vlan

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(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-net-vlan}} == Назначение == Модуль '''VLAN интерфейсы''' предназна...»)

Текущая версия на 11:32, 3 мая 2017

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[править] Название пакета

alterator-net-vlan

[править] Назначение

Модуль VLAN интерфейсы предназначен настройки vlan интерфейсов.

[править] Настройка

Модуль VLAN интерфейсы доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы), так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).

Для создания интерфейса VLAN в списке «Интерфейсы» выберите сетевой интерфейс и нажмите кнопку «Настройка VLAN...»:

Настройка VLAN через веб-интерфейс alterator-net-eth

В открывшемся окне, введите VID - число от 1 до 4095, и нажмите кнопку «Добавить VLAN» («Add VLAN»):

Создание интерфейса VLAN

Для того, чтобы вернуться к основным настройкам нажмите кнопку «Назад» («Back»).

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mass-management • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bond • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-net-vlan • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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