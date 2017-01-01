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Текущая версия на 08:08, 26 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-net-routing

править] Назначение

Модуль Маршрутизация предназначен для управления статическими маршрутами на сервере.

править] Запуск

Модуль Маршрутизация доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Маршрутизация):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Маршрутизация):

править] Использование модуля

Экран модуля состоит из двух частей. В верхней части отображается текущее состояние таблицы маршрутизации. В нижней части отображаются текущие заданные вручную маршруты (доступно их редактирование и удаление).