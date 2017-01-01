Alterator-net-routing
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-routing}} == Назначение == Модуль '''Маршрутизация''' предназначе...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-routing}} == Назначение == Модуль '''Маршрутизация''' предназначе...»)
Текущая версия на 08:08, 26 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-net-routing
[править] Назначение
Модуль Маршрутизация предназначен для управления статическими маршрутами на сервере.
[править] Запуск
Модуль Маршрутизация доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Маршрутизация):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Маршрутизация):
[править] Использование модуля
Экран модуля состоит из двух частей. В верхней части отображается текущее состояние таблицы маршрутизации. В нижней части отображаются текущие заданные вручную маршруты (доступно их редактирование и удаление).