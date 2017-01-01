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Текущая версия на 06:58, 26 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-net-pptp

править] Назначение

Модуль PPTP-соединения позволяет настроить PPTP-подключение.

править] Запуск

Модуль PPTP-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ PPTP-соединения):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ PPTP-соединения):

править] Использование модуля

PPTP (Point-to-point tunneling protocol) — протокол для организации прямого соединения между двумя машинами в сети.

Для создания нового соединения необходимо нажать кнопку «Создать соединение...», затем указать адрес удалённого PPTP-сервера, а также имя пользователя и пароль на этом сервере. Также необходимо выбрать, через какой IP-интерфейс будет происходить соединение — это требуется для корректной инициализации сетевой подсистемы.

Имена для PPTP-соединений принято назначать в формате ppp[номер].