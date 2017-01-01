Alterator-net-pptp

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(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-pptp}} == Назначение == Модуль '''PPTP-соединения''' позволяет наст...»)

Текущая версия на 06:58, 26 апреля 2017

Содержание

[править] Название пакета

alterator-net-pptp

[править] Назначение

Модуль PPTP-соединения позволяет настроить PPTP-подключение.

[править] Запуск

Модуль PPTP-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ PPTP-соединения):

Интерфейс модуля PPTP-соединения

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ PPTP-соединения):

Веб-интерфейс модуля PPTP-соединения

[править] Использование модуля

PPTP (Point-to-point tunneling protocol) — протокол для организации прямого соединения между двумя машинами в сети.

Для создания нового соединения необходимо нажать кнопку «Создать соединение...», затем указать адрес удалённого PPTP-сервера, а также имя пользователя и пароль на этом сервере. Также необходимо выбрать, через какой IP-интерфейс будет происходить соединение — это требуется для корректной инициализации сетевой подсистемы.

Создание PPTP-соединения

Имена для PPTP-соединений принято назначать в формате ppp[номер].

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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