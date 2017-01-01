Alterator-net-pptp
Материал из ALT Linux Wiki
(Различия между версиями)
Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-pptp}} == Назначение == Модуль '''PPTP-соединения''' позволяет наст...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-pptp}} == Назначение == Модуль '''PPTP-соединения''' позволяет наст...»)
Текущая версия на 06:58, 26 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-net-pptp
[править] Назначение
Модуль PPTP-соединения позволяет настроить PPTP-подключение.
[править] Запуск
Модуль PPTP-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ PPTP-соединения):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ PPTP-соединения):
[править] Использование модуля
PPTP (Point-to-point tunneling protocol) — протокол для организации прямого соединения между двумя машинами в сети.
Для создания нового соединения необходимо нажать кнопку «Создать соединение...», затем указать адрес удалённого PPTP-сервера, а также имя пользователя и пароль на этом сервере. Также необходимо выбрать, через какой IP-интерфейс будет происходить соединение — это требуется для корректной инициализации сетевой подсистемы.
Имена для PPTP-соединений принято назначать в формате ppp[номер].