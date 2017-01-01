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Текущая версия на 07:13, 26 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-net-pppoe

править] Назначение

Модуль PPPoE-соединения позволяет настроить PPPoE-подключение.

править] Запуск

Модуль PPPoE-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ PPPoE-соединения):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ PPPoE-соединения):

править] Использование модуля

PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) — протокол для организации прямого соединения между двумя машинами в сети. В основном используется xDSL-сетями.

Для создания нового соединения необходимо нажать кнопку «Создать соединение...», затем указать Ethernet-интерфейс, через который будет производиться соединение, а также системное имя и пароль пользователя на PPPoE-сервере.

Имена для PPPoE-соединений принято назначать в формате ppp[номер].