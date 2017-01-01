Alterator-net-pppoe
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-pppoe}} == Назначение == Модуль '''PPPoE-соединения''' позволяет нас...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-pppoe}} == Назначение == Модуль '''PPPoE-соединения''' позволяет нас...»)
Текущая версия на 07:13, 26 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-net-pppoe
[править] Назначение
Модуль PPPoE-соединения позволяет настроить PPPoE-подключение.
[править] Запуск
Модуль PPPoE-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ PPPoE-соединения):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ PPPoE-соединения):
[править] Использование модуля
PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) — протокол для организации прямого соединения между двумя машинами в сети. В основном используется xDSL-сетями.
Для создания нового соединения необходимо нажать кнопку «Создать соединение...», затем указать Ethernet-интерфейс, через который будет производиться соединение, а также системное имя и пароль пользователя на PPPoE-сервере.
Имена для PPPoE-соединений принято назначать в формате ppp[номер].