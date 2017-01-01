Alterator-net-openvpn

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(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-net-openvpn}} == Назначение == Модуль '''OpenVPN-соединения''' позво...»)

Текущая версия на 10:27, 25 апреля 2017

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Содержание

[править] Название пакета

alterator-net-openvpn

[править] Назначение

Модуль OpenVPN-соединения позволяет настроить OpenVPN-подключение.

Используя данный модуль можно:

  • создавать/удалять подключения к различным серверам;
  • настраивать параметры подключения.

[править] Запуск

Модуль 'OpenVPN-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ OpenVPN-соединения):

Интерфейс модуля OpenVPN-соединения

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ OpenVPN-соединения):

Веб-интерфейс модуля OpenVPN-соединения

[править] Параметры модуля

Состояние
Позволяет остановить или запустить соединение.
Сервер, порт
Поля для указания ip-адреса сервера и порта для подключения.
Ключ
Выбор ключа, используемого при подключении.
Запускать при загрузке
Автоматическое соединение при загрузке системы.
Маршрут по умолчанию через VPN
Позволяет осуществлять маршрутизацию через VPN-соединение.
Сжатие LZO
Включение/отключение сжатия передаваемых данных. Эта настройка должна быть идентична на стороне сервера и клиента.
Сетевой туннель (TUN), Виртуальное Ethernet устройство (TAP)
Тип соединения. Должен быть выбран тот же тип, что и на стороне сервера.

[править] Использование модуля

[править] Создание соединения

Для создания нового соединения необходмо отметить пункт «Сетевой тунель (TUN)» и нажать кнопку «Создать соединение».

Новое соединение

В результате станут доступны настройки соединения:

Настройки соединения

[править] Ключ и запрос на подпись

Далее необходимо создать ключ. Для этого нужно нажать на кнопку «Управление ключами». В открывшемся окне нажать на кнопку «Новый...»:

SSL ключи

В новом окне заполнить поля. Необходимо заполнить первое поле: «Общее имя (CN)», поставить отметку «Создать ключ и запрос на подпись» и нажать кнопку «Подтвердить»:

Для того чтобы забрать запрос на подпись, нужно нажать на кнопку «Забрать запрос на подпись» и сохранить запрос на жесткий диск.

[править] Подписывание запроса на OpenVPN-server

На сервере, в «Центре управления системой» перейти в «Удостоверяющий центр», нажать кнопку «Обзор...» и указать путь до запроса на подпись, далее нажать кнопку «Загрузить запрос»:

Подписывание запроса на OpenVPN-server

Нажать кнопку «Подписать» и сохранить файл output.pem на сервере.

[править] Импорт сертификата удостоверяющего центра

Сертификат удостоверяющего центра это файл, который находится на OpenVPN-server.

Чтобы его получить, на сервере, в «Центре управления системой» и перейти в «Удостоверяющий центр», дальше перейти по ссылке «Управление УЦ» (CA management). Загрузить сертификат УЦ, нажав на ссылку ca-root.pem:

Сертификат УЦ

Перенести файл output.pem и ca-root.pem на компьютер клиента.

[править] Импорт сертификат пользователя

На клиенте в модуле «Центра управления системой» «Управление ключами» выделить ключ «myopenvpn (Нет сертификата)»:

SSL ключ myopenvpn

Нажать кнопку «Изменить», в открывшемся положить сертификат, подписанный УЦ, указав путь до файла output.pem, и нажав кнопку «Положить»:

Положить сертификат, подписанный УЦ

В «Управление ключами» изменится строка «myopenvpn (Нет сертификата)» на «myopenvpn (Истекает и дата когда)».

Все хорошо, ключ создан и активизирован.

[править] Импорт сертификата УЦ

На клиенте в модуле OpenVPN-соединение импортировать сертификат УЦ, указав путь до ca-root.pem, и нажав кнопку «Положить»:

Импорт сертификата УЦ

Примечание: В GUI модуле OpenVPN-соединение не происходит импорт сертификата УЦ. Можно скопировать файл ca-root.pem в каталог /var/lib/ssl/certs/ в консоли


[править] Установка OpenVPN-соединения с OpenVPN-server'ом

На клиенте в модуле OpenVPN-соединение необходимо указать:

  • «Состояние» - «запустить»
  • «Сервер» - IP адрес сервера или домен
  • «Порт» - 1194
  • «Ключ» - выбрать подписанный на сервере ключ

Для применения настроек, нажать кнопку «Применить». Состояние с «Выключено» должно поменяться на «Включено»:

Настройки соединения

Проверить, появилось ли соединение с сервером можно командой 

[root@client ~]#ip a s

должно появиться новое соединение tun0. При обычных настройках это может выглядеть так: 

tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 100
   link/[none]
   inet 10.8.0.6 peer 10.8.0.5/32 scope global tun0
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