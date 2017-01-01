Alterator-net-openvpn
Материал из ALT Linux Wiki
(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-net-openvpn}} == Назначение == Модуль '''OpenVPN-соединения''' позво...»)
Текущая версия на 10:27, 25 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-net-openvpn
[править] Назначение
Модуль OpenVPN-соединения позволяет настроить OpenVPN-подключение.
Используя данный модуль можно:
- создавать/удалять подключения к различным серверам;
- настраивать параметры подключения.
[править] Запуск
Модуль 'OpenVPN-соединения доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ OpenVPN-соединения):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ OpenVPN-соединения):
[править] Параметры модуля
- Состояние
- Позволяет остановить или запустить соединение.
- Сервер, порт
- Поля для указания ip-адреса сервера и порта для подключения.
- Ключ
- Выбор ключа, используемого при подключении.
- Запускать при загрузке
- Автоматическое соединение при загрузке системы.
- Маршрут по умолчанию через VPN
- Позволяет осуществлять маршрутизацию через VPN-соединение.
- Сжатие LZO
- Включение/отключение сжатия передаваемых данных. Эта настройка должна быть идентична на стороне сервера и клиента.
- Сетевой туннель (TUN), Виртуальное Ethernet устройство (TAP)
- Тип соединения. Должен быть выбран тот же тип, что и на стороне сервера.
[править] Использование модуля
[править] Создание соединения
Для создания нового соединения необходмо отметить пункт «Сетевой тунель (TUN)» и нажать кнопку «Создать соединение».
В результате станут доступны настройки соединения:
[править] Ключ и запрос на подпись
Далее необходимо создать ключ. Для этого нужно нажать на кнопку «Управление ключами». В открывшемся окне нажать на кнопку «Новый...»:
В новом окне заполнить поля. Необходимо заполнить первое поле: «Общее имя (CN)», поставить отметку «Создать ключ и запрос на подпись» и нажать кнопку «Подтвердить»:
Для того чтобы забрать запрос на подпись, нужно нажать на кнопку «Забрать запрос на подпись» и сохранить запрос на жесткий диск.
[править] Подписывание запроса на OpenVPN-server
На сервере, в «Центре управления системой» перейти в «Удостоверяющий центр», нажать кнопку «Обзор...» и указать путь до запроса на подпись, далее нажать кнопку «Загрузить запрос»:
Нажать кнопку «Подписать» и сохранить файл output.pem на сервере.
[править] Импорт сертификата удостоверяющего центра
Сертификат удостоверяющего центра это файл, который находится на OpenVPN-server.
Чтобы его получить, на сервере, в «Центре управления системой» и перейти в «Удостоверяющий центр», дальше перейти по ссылке «Управление УЦ» (CA management). Загрузить сертификат УЦ, нажав на ссылку ca-root.pem:
Перенести файл output.pem и ca-root.pem на компьютер клиента.
[править] Импорт сертификат пользователя
На клиенте в модуле «Центра управления системой» «Управление ключами» выделить ключ «myopenvpn (Нет сертификата)»:
Нажать кнопку «Изменить», в открывшемся положить сертификат, подписанный УЦ, указав путь до файла output.pem, и нажав кнопку «Положить»:
В «Управление ключами» изменится строка «myopenvpn (Нет сертификата)» на «myopenvpn (Истекает и дата когда)».
Все хорошо, ключ создан и активизирован.
[править] Импорт сертификата УЦ
На клиенте в модуле OpenVPN-соединение импортировать сертификат УЦ, указав путь до ca-root.pem, и нажав кнопку «Положить»:
[править] Установка OpenVPN-соединения с OpenVPN-server'ом
На клиенте в модуле OpenVPN-соединение необходимо указать:
- «Состояние» - «запустить»
- «Сервер» - IP адрес сервера или домен
- «Порт» - 1194
- «Ключ» - выбрать подписанный на сервере ключ
Для применения настроек, нажать кнопку «Применить». Состояние с «Выключено» должно поменяться на «Включено»:
Проверить, появилось ли соединение с сервером можно командой
[root@client ~]#ip a s
должно появиться новое соединение tun0. При обычных настройках это может выглядеть так:
tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN qlen 100 link/[none] inet 10.8.0.6 peer 10.8.0.5/32 scope global tun0