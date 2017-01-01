Alterator-net-l2tp
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-l2tp}} == Назначение == Модуль '''L2TP-соединения''' позволяет упра...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-net-l2tp}} == Назначение == Модуль '''L2TP-соединения''' позволяет упра...»)
Текущая версия на 07:36, 26 апреля 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-net-l2tp
[править] Назначение
Модуль L2TP-соединения позволяет управлять L2TP-соединениями.
[править] Запуск
Модуль L2TP-соединения доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ L2TP-соединения):
[править] Использование модуля
При первом использовании модуля будет предложено создать новое L2TP-соединение задав ему имя.
После того как соединение будет создано, можно задать его параметры: