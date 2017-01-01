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Текущая версия на 07:36, 26 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-net-l2tp

править] Назначение

Модуль L2TP-соединения позволяет управлять L2TP-соединениями.

править] Запуск

Модуль L2TP-соединения доступен в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ L2TP-соединения):

править] Использование модуля

При первом использовании модуля будет предложено создать новое L2TP-соединение задав ему имя.

После того как соединение будет создано, можно задать его параметры: