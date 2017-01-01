Alterator-net-eth
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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} предназначен для конфигурирования сетевых инте...»)
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{{Stub}}
{{Stub}}
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== Назначение ==
== Назначение ==
|-
Модуль
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Модуль -предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.
== Запуск ==
== Запуск ==
|-
Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} доступен как в GUI (
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Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} доступен как в GUI (СетьEthernet-интерфейсы):
[[Файл:Alterator-net-eth_gui.png|Интерфейс модуля alterator-net-eth]]
[[Файл:Alterator-net-eth_gui.png|Интерфейс модуля alterator-net-eth]]
|-
так и в веб-интерфейсе
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так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (СетьEthernet-интерфейсы):
[[Файл:Alterator-net-eth0.png|Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth]]
[[Файл:Alterator-net-eth0.png|Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth]]
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Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.
Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.
|-
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— имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.
=== Ethernet-интерфейсы ===
=== Ethernet-интерфейсы ===
|-
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-и — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".
|-
При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в ''IP-адреса'', требуется либо перечислить соответствия в файле {{path|/etc/hosts}}, либо воспользоваться ''DNS-сервером'' (поле
|+
При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в ''IP-адреса'', требуется либо перечислить соответствия в файле {{path|/etc/hosts}}, либо воспользоваться ''DNS-сервером'' (поле -).
Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например ''domain''), то можно пользоваться неполными именами машин ''computer'' вместо ''computer.domain'').
Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например ''domain''), то можно пользоваться неполными именами машин ''computer'' вместо ''computer.domain'').
Текущая версия на 09:15, 3 мая 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-net-eth
[править] Назначение
Модуль Ethernet-интерфейсы предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.
[править] Запуск
Модуль alterator-net-eth доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы):
[править] Использование модуля
[править] Общие сетевые настройки
Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.
«Имя компьютера» — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.
[править] Ethernet-интерфейсы
«IP-адрес» и «Маска сети» — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".
При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в IP-адреса, требуется либо перечислить соответствия в файле /etc/hosts, либо воспользоваться DNS-сервером (поле «DNS-серверы»).
Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например domain), то можно пользоваться неполными именами машин computer вместо computer.domain).
В случае наличия DHCP-сервера можно все вышеперечисленные параметры получить автоматически — включив "Использовать DHCP":
Если в компьютере имеется несколько сетевых карт, то возможна ситуация, когда при очередной загрузке ядро присвоит имена интерфейсов (eth0, eth1) в другом порядке. В результате интерфейсы получат не свои настройки. Чтобы этого не происходило, вы можете привязать интерфейс к имени по его аппаратному адресу (MAC) или по местоположению на системной шине.
[править] Дополнительно
Дополнительно для каждого интерфейса можно настроить сетевую подсистему, а также должен ли запускаться данный интерфейс при загрузке системы: