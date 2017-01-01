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Версия 10:17, 17 апреля 2017 (править) Elena Mishina ← Предыдущая правка Текущая версия на 09:15, 3 мая 2017 (править) (отменить) Elena Mishina м Строка 1: Строка 1: {{Stub}} {{Stub}} + == Название пакета == + + {{pkg|alterator-net-eth}} == Назначение == == Назначение == - Модуль {{pkg|alterator - net-eth}} предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов. + Модуль '''Ethernet - интерфейсы''' предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов. == Запуск == == Запуск == - Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} доступен как в GUI ( группа Сеть , пункт Ethernet-интерфейсы): + Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} доступен как в GUI ( раздел {{nav| Сеть | Ethernet-интерфейсы }} ): [[Файл:Alterator-net-eth_gui.png|Интерфейс модуля alterator-net-eth]] [[Файл:Alterator-net-eth_gui.png|Интерфейс модуля alterator-net-eth]] - так и в веб-интерфейсе ( https://ip-address:8080 ( группа Сеть , пункт Ethernet-интерфейсы ) ): + так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 ( {{nav| Сеть | Ethernet-интерфейсы }} ): [[Файл:Alterator-net-eth0.png|Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth]] [[Файл:Alterator-net-eth0.png|Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth]] Строка 21: Строка 24: Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу. Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу. - "Имя компьютера" — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена. + «Имя компьютера» — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена. === Ethernet-интерфейсы === === Ethernet-интерфейсы === - "IP - адрес" и "Маска сети" — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию". + «IP - адрес» и «Маска сети» — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию". - При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в ''IP-адреса'', требуется либо перечислить соответствия в файле {{path|/etc/hosts}}, либо воспользоваться ''DNS-сервером'' (поле "DNS - серверы" ). + При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в ''IP-адреса'', требуется либо перечислить соответствия в файле {{path|/etc/hosts}}, либо воспользоваться ''DNS-сервером'' (поле «DNS - серверы» ). Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например ''domain''), то можно пользоваться неполными именами машин ''computer'' вместо ''computer.domain''). Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например ''domain''), то можно пользоваться неполными именами машин ''computer'' вместо ''computer.domain'').

Текущая версия на 09:15, 3 мая 2017

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править] Название пакета

alterator-net-eth

править] Назначение

Модуль Ethernet-интерфейсы предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.

править] Запуск

Модуль alterator-net-eth доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы):

править] Использование модуля

править] Общие сетевые настройки

Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.

«Имя компьютера» — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.

«IP-адрес» и «Маска сети» — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".

При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в IP-адреса, требуется либо перечислить соответствия в файле /etc/hosts, либо воспользоваться DNS-сервером (поле «DNS-серверы»).

Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например domain), то можно пользоваться неполными именами машин computer вместо computer.domain).

В случае наличия DHCP-сервера можно все вышеперечисленные параметры получить автоматически — включив "Использовать DHCP":

Если в компьютере имеется несколько сетевых карт, то возможна ситуация, когда при очередной загрузке ядро присвоит имена интерфейсов (eth0, eth1) в другом порядке. В результате интерфейсы получат не свои настройки. Чтобы этого не происходило, вы можете привязать интерфейс к имени по его аппаратному адресу (MAC) или по местоположению на системной шине.

править] Дополнительно

Дополнительно для каждого интерфейса можно настроить сетевую подсистему, а также должен ли запускаться данный интерфейс при загрузке системы: