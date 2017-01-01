Alterator-net-eth

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(Новая страница: «{{Stub}} == Назначение == Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} предназначен для конфигурирования сетевых инте...»)
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{{Stub}}
{{Stub}}
 +
== Название пакета ==
 +
 +
{{pkg|alterator-net-eth}}
== Назначение ==
== Назначение ==
-
Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.
+
Модуль '''Ethernet-интерфейсы''' предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.
== Запуск ==
== Запуск ==
-
Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} доступен как в GUI (группа Сеть, пункт Ethernet-интерфейсы):
+
Модуль {{pkg|alterator-net-eth}} доступен как в GUI (раздел {{nav|Сеть|Ethernet-интерфейсы}}):
[[Файл:Alterator-net-eth_gui.png|Интерфейс модуля alterator-net-eth]]
[[Файл:Alterator-net-eth_gui.png|Интерфейс модуля alterator-net-eth]]
-
так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Сеть, пункт Ethernet-интерфейсы)):
+
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 ({{nav|Сеть|Ethernet-интерфейсы}}):
[[Файл:Alterator-net-eth0.png|Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth]]
[[Файл:Alterator-net-eth0.png|Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth]]
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Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.
Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.
-
"Имя компьютера" — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.
+
«Имя компьютера» — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.
=== Ethernet-интерфейсы ===
=== Ethernet-интерфейсы ===
-
"IP-адрес" и "Маска сети" — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".
+
«IP-адрес» и «Маска сети» — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".
-
При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в ''IP-адреса'', требуется либо перечислить соответствия в файле {{path|/etc/hosts}}, либо воспользоваться ''DNS-сервером'' (поле "DNS-серверы").
+
При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в ''IP-адреса'', требуется либо перечислить соответствия в файле {{path|/etc/hosts}}, либо воспользоваться ''DNS-сервером'' (поле «DNS-серверы»).
Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например ''domain''), то можно пользоваться неполными именами машин ''computer'' вместо ''computer.domain'').
Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например ''domain''), то можно пользоваться неполными именами машин ''computer'' вместо ''computer.domain'').

Текущая версия на 09:15, 3 мая 2017

Stub.png
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Содержание

[править] Название пакета

alterator-net-eth

[править] Назначение

Модуль Ethernet-интерфейсы предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.

[править] Запуск

Модуль alterator-net-eth доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы):

Интерфейс модуля alterator-net-eth

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы):

Веб-интерфейс модуля alterator-net-eth

[править] Использование модуля

[править] Общие сетевые настройки

Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.

«Имя компьютера» — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.

[править] Ethernet-интерфейсы

«IP-адрес» и «Маска сети» — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".

При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в IP-адреса, требуется либо перечислить соответствия в файле /etc/hosts, либо воспользоваться DNS-сервером (поле «DNS-серверы»).

Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например domain), то можно пользоваться неполными именами машин computer вместо computer.domain).

В случае наличия DHCP-сервера можно все вышеперечисленные параметры получить автоматически — включив "Использовать DHCP":

Использовать DHCP

Если в компьютере имеется несколько сетевых карт, то возможна ситуация, когда при очередной загрузке ядро присвоит имена интерфейсов (eth0, eth1) в другом порядке. В результате интерфейсы получат не свои настройки. Чтобы этого не происходило, вы можете привязать интерфейс к имени по его аппаратному адресу (MAC) или по местоположению на системной шине.

[править] Дополнительно

Дополнительно для каждого интерфейса можно настроить сетевую подсистему, а также должен ли запускаться данный интерфейс при загрузке системы:

Дополнительные настройки

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-asterisk-gateway • Alterator-asterisk-limits • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-control • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mass-management • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bond • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-l2tp • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-pppoe • Alterator-net-pptp • Alterator-net-routing • Alterator-net-tc • Alterator-net-vlan • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-snort • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sshd • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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