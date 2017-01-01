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Текущая версия на 10:17, 17 апреля 2017

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править] Назначение

Модуль alterator-net-eth предназначен для конфигурирования сетевых интерфейсов.

править] Запуск

Модуль alterator-net-eth доступен как в GUI (группа Сеть, пункт Ethernet-интерфейсы):

так и в веб-интерфейсе (https://ip-address:8080 (группа Сеть, пункт Ethernet-интерфейсы)):

править] Использование модуля

править] Общие сетевые настройки

Существует ряд общих сетевых параметров, не привязанных к какому либо конкретному интерфейсу.

"Имя компьютера" — имя машины в локальной сети. Имя компьютера в отличие от традиционного имени хоста в Unix (hostname) не содержит названия сетевого домена.

"IP-адрес" и "Маска сети" — обязательные параметры каждого узла IP-сети. Первый параметр — уникальный идентификатор машины, от второго напрямую зависит, к каким машинам локальной сети данная машина будет иметь доступ. Если требуется выход во внешнюю сеть, то необходимо указать параметр "Шлюз по умолчанию".

При работе и настройке сетевых служб часто приходится использовать символьные имена других машин в сети. Чтобы система преобразовала их в IP-адреса, требуется либо перечислить соответствия в файле /etc/hosts, либо воспользоваться DNS-сервером (поле "DNS-серверы").

Если в поле "Домены поиска" перечислить наиболее часто используемые домены (например domain), то можно пользоваться неполными именами машин computer вместо computer.domain).

В случае наличия DHCP-сервера можно все вышеперечисленные параметры получить автоматически — включив "Использовать DHCP":

Если в компьютере имеется несколько сетевых карт, то возможна ситуация, когда при очередной загрузке ядро присвоит имена интерфейсов (eth0, eth1) в другом порядке. В результате интерфейсы получат не свои настройки. Чтобы этого не происходило, вы можете привязать интерфейс к имени по его аппаратному адресу (MAC) или по местоположению на системной шине.

править] Дополнительно

Дополнительно для каждого интерфейса можно настроить сетевую подсистему, а также должен ли запускаться данный интерфейс при загрузке системы: