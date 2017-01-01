Alterator-net-bridge
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль
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Модуль позволяет организовать виртуальный сетевой мост.
== Настройка ==
== Настройка ==
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доступен по адресу https://ip-address:8080 (раздел {{nav|Сеть|Ethernet-интерфейсы}}).
{{attention|Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.}}
{{attention|Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.}}
Текущая версия на 09:17, 3 мая 2017
[править] Название пакета
alterator-net-bridge
[править] Назначение
Модуль Сетевые мосты позволяет организовать виртуальный сетевой мост.
[править] Настройка
Модуль Сетевые мосты доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы), так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).
Внимание! Если интерфейсы, входящие в состав моста, являются единственными физически подключенными и настройка моста происходит с удаленного узла через эти интерфейсы, то требуется соблюдать осторожность, т.к. эти интерфейсы перестанут быть доступны.
В группе Сеть (Network) выберите Ethernet-интерфейсы (Ethernet interfaces). Удалите IP-адрес и шлюз по умолчанию.
Нажмите кнопку «Создать сетевой мост» («Create Bridge»), в открывшемся окне, выберите сетевой интерфейс в списке доступных интерфейсов («Available interfaces»), переместите его в список «Участники» («Members») и нажмите кнопку «Назад» («Back»).
Введите IP-адрес, адрес шлюза по умолчанию и DNS-сервера, нажмите кнопку «Применить».