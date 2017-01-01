Alterator-net-bond
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Текущая версия на 10:01, 3 мая 2017
[править] Название пакета
alterator-net-bond
[править] Назначение
Модуль Объединение интерфейсов позволяет объединенить несколько физических сетевых интерфейсов в один логический, для достижения отказоустойчивости, увеличения скорости и балансировки нагрузки.
[править] Настройка
Модуль Объединение интерфейсов доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы), так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).
Для объединения интерфейсов нажмите кнопку «Создать объединение...»:
В открывшемся окне, выберите сетевые интерфейсы в списке доступных интерфейсов («Available interfaces»), переместите его в список «Используемые интерфейсы» («Members»):
Выберите «Политику» (режим объединения):
- Round-robin
- режим циклического выбора активного интерфейса для исходящего трафика (рекомендован для включения по умолчанию, не требует применения специальных коммутаторов)
- Активный-резервный (active-backup)
- активен только один интерфейс, остальные в режиме горячей замены (самый простой режим, работает с любым оборудованием, не требует применения специальных коммутаторов)
- XOR
- передачи распределяются между интерфейсами на основе формулы ((MAC-адрес источника) XOR (MAC-адрес получателя)) % число интерфейсов. Один и тот же интерфейс работает с определённым получателем. Режим даёт балансировку нагрузки и отказоустойчивость. (не требует применения специальных коммутаторов)
- Широковещательная (broadcast)
- трафик идет через все интерфейсы одновременно (примитивный и потенциально конфликтный режим)
- Агрегирование каналов по стандарту IEEE 802.3ad (dynamic link aggregation)
- в группу объединяются одинаковые по скорости и режиму интерфейсы. Все физические интерфейсы используются одновременно в соответствии со спецификацией IEEE 802.3ad. Для реализации этого режима необходима поддержка на уровне драйверов сетевых карт и коммутатор, поддерживающий стандарт IEEE 802.3ad (коммутатор требует отдельной настройки)
- Адаптивная балансировка нагрузки передачи (adaptive transmit load balancing)
- исходящий трафик распределяется в соответствии с текущей нагрузкой (с учетом скорости) на интерфейсах (для данного режима необходима его поддержка в драйверах сетевых карт). Входящие пакеты принимаются только активным сетевым интерфейсом
- Адаптивная балансировка нагрузки (adaptive load balancing)
- включает в себя балансировку исходящего трафика, плюс балансировку на приём (rlb) для IPv4 трафика и не требует применения специальных коммутаторов (балансировка на приём достигается на уровне протокола ARP, перехватом ARP ответов локальной системы и перезаписью физического адреса на адрес одного из сетевых интерфейсов, в зависимости от загрузки).
Введите, если это необходимо, параметры объединения и нажмите кнопку «Назад» («Back»).