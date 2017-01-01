Alterator-net-bond

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(Новая страница: «{{Stub}} == Название пакета == {{pkg|alterator-net-bond}} == Назначение == Модуль '''Объединение интерфейсов''...»)

Текущая версия на 10:01, 3 мая 2017

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[править] Название пакета

alterator-net-bond

[править] Назначение

Модуль Объединение интерфейсов позволяет объединенить несколько физических сетевых интерфейсов в один логический, для достижения отказоустойчивости, увеличения скорости и балансировки нагрузки.

[править] Настройка

Модуль Объединение интерфейсов доступен как в GUI (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы), так и в веб-интерфейсе по адресу https://ip-address:8080 (раздел Сеть ▷ Ethernet-интерфейсы).

Для объединения интерфейсов нажмите кнопку «Создать объединение...»:

Объединение интерфейсов через веб-интерфейс alterator-net-eth

В открывшемся окне, выберите сетевые интерфейсы в списке доступных интерфейсов («Available interfaces»), переместите его в список «Используемые интерфейсы» («Members»):

Выбор сетевых интерфейсов для объединения

Выберите «Политику» (режим объединения):

Round-robin
режим циклического выбора активного интерфейса для исходящего трафика (рекомендован для включения по умолчанию, не требует применения специальных коммутаторов)
Активный-резервный (active-backup)
активен только один интерфейс, остальные в режиме горячей замены (самый простой режим, работает с любым оборудованием, не требует применения специальных коммутаторов)
XOR
передачи распределяются между интерфейсами на основе формулы ((MAC-адрес источника) XOR (MAC-адрес получателя)) % число интерфейсов. Один и тот же интерфейс работает с определённым получателем. Режим даёт балансировку нагрузки и отказоустойчивость. (не требует применения специальных коммутаторов)
Широковещательная (broadcast)
трафик идет через все интерфейсы одновременно (примитивный и потенциально конфликтный режим)
Агрегирование каналов по стандарту IEEE 802.3ad (dynamic link aggregation)
в группу объединяются одинаковые по скорости и режиму интерфейсы. Все физические интерфейсы используются одновременно в соответствии со спецификацией IEEE 802.3ad. Для реализации этого режима необходима поддержка на уровне драйверов сетевых карт и коммутатор, поддерживающий стандарт IEEE 802.3ad (коммутатор требует отдельной настройки)
Адаптивная балансировка нагрузки передачи (adaptive transmit load balancing)
исходящий трафик распределяется в соответствии с текущей нагрузкой (с учетом скорости) на интерфейсах (для данного режима необходима его поддержка в драйверах сетевых карт). Входящие пакеты принимаются только активным сетевым интерфейсом
Адаптивная балансировка нагрузки (adaptive load balancing)
включает в себя балансировку исходящего трафика, плюс балансировку на приём (rlb) для IPv4 трафика и не требует применения специальных коммутаторов (балансировка на приём достигается на уровне протокола ARP, перехватом ARP ответов локальной системы и перезаписью физического адреса на адрес одного из сетевых интерфейсов, в зависимости от загрузки).

Введите, если это необходимо, параметры объединения и нажмите кнопку «Назад» («Back»).

Примечание: Как правило, для создания агрегированного интерфейса требуется, чтобы входящие в него физические интерфейсы имели одинаковые характеристики - скорость, дуплекс, и т.д.


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