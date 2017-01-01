Alterator-net-bl

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Текущая версия на 06:44, 25 апреля 2017

править] Название пакета

alterator-net-iptables

править] Назначение

Модуль Список блокируемых хостов позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый).

править] Запуск

Модуль Список блокируемых хостов доступен как в GUI (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):

править] Использование модуля

Блокирование трафика с указанными в списке узлами начинается после установки флажка «Использовать черный список».

Для добавления блокируемого узла необходимо ввести IP-адрес в поле «Добавить IP адрес сети или хоста» и нажать кнопку «Добавить».

Для удаления узла необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «Удалить».