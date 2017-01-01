Alterator-net-bl
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(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Чёрный список» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет настроить блокир...»)
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль
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Модуль позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый).
== Запуск ==
== Запуск ==
|-
Модуль
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Модуль доступен как в GUI (раздел {{nav|Брандмауэр|Список блокируемых хостов}}):
[[Файл:Alterator-net-dnat-gui.png|Интерфейс модуля Чёрный список]]
[[Файл:Alterator-net-dnat-gui.png|Интерфейс модуля Чёрный список]]
Версия 06:37, 25 апреля 2017
Содержание
Название пакета
alterator-net-iptables
Назначение
Модуль Список блокируемых хостов позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый).
Запуск
Модуль 'Список блокируемых хостов доступен как в GUI (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):
Использование модуля
Блокирование трафика с указанными в списке узлами начинается после установки флажка «Использовать черный список».
Для добавления блокируемого узла необходимо ввести IP-адрес в поле «Добавить IP адрес сети или хоста» и нажать кнопку «Добавить».
Для удаления узла необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «Удалить».