Alterator-net-bl

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(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Чёрный список» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет настроить блокир...»)
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== Название пакета ==
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{{pkg|alterator-net-iptables}}
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== Назначение ==
== Назначение ==
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Модуль «Чёрный список» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый)..
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Модуль '''Список блокируемых хостов''' позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый).
== Запуск ==
== Запуск ==
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Модуль «Чёрный список» доступен как в GUI (раздел {{nav|Брандмауэр|Список блокируемых хостов}}):
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Модуль '''Список блокируемых хостов'' доступен как в GUI (раздел {{nav|Брандмауэр|Список блокируемых хостов}}):
[[Файл:Alterator-net-dnat-gui.png|Интерфейс модуля Чёрный список]]
[[Файл:Alterator-net-dnat-gui.png|Интерфейс модуля Чёрный список]]

Версия 06:37, 25 апреля 2017

Содержание

Название пакета

alterator-net-iptables


Назначение

Модуль Список блокируемых хостов позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый).

Запуск

Модуль 'Список блокируемых хостов доступен как в GUI (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):

Интерфейс модуля Чёрный список

так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):

Веб-интерфейс модуля Чёрный список

Использование модуля

Блокирование трафика с указанными в списке узлами начинается после установки флажка «Использовать черный список».

Для добавления блокируемого узла необходимо ввести IP-адрес в поле «Добавить IP адрес сети или хоста» и нажать кнопку «Добавить».

Для удаления узла необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «Удалить».

Модули Alterator

Alterator-ahttpd-power • Alterator-ahttpd-server • Alterator-alternatives • Alterator-audit • Alterator-auth • Alterator-bacula-client • Alterator-bacula/client-backup/archive • Alterator-bacula/client-backup/client • Alterator-bacula/client-backup/schedule • Alterator-bacula/director • Alterator-bind • Alterator-ca • Alterator-clamav • Alterator-console • Alterator-datetime • Alterator-dhcp • Alterator-ldap-groups • Alterator-ldap-users • Alterator-logs • Alterator-mirror • Alterator-net-bl • Alterator-net-bridge • Alterator-net-dnat • Alterator-net-domain • Alterator-net-eth • Alterator-net-iptables • Alterator-net-iptables-manual • Alterator-net-openvpn • Alterator-net-tc • Alterator-netinst • Alterator-openvpn-server • Alterator-osec • Alterator-pkg • Alterator-ports-access • Alterator-quota • Alterator-root • Alterator-services • Alterator-squid • Alterator-squidmill • Alterator-sslkey • Alterator-sysinfo • Alterator-ulogd • Alterator-updates • Alterator-users • Alterator-vsftpd • Alterator-xinetd • Alterator-xkb • AlteratorLilo • AlteratorServices • Postfix Dovecot • Модули Alterator

 
 
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