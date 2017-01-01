Alterator-net-bl
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Чёрный список» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет настроить блокир...»)
(Новая страница: «== Назначение == Модуль «Чёрный список» (пакет {{pkg|alterator-net-iptables}}) позволяет настроить блокир...»)
Текущая версия на 11:42, 19 апреля 2017
[править] Назначение
Модуль «Чёрный список» (пакет alterator-net-iptables) позволяет настроить блокировку любого сетевого трафика с указанных в списке узлами (входящий, исходящий и пересылаемый)..
[править] Запуск
Модуль «Чёрный список» доступен как в GUI (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):
так и в веб-интерфейсе https://ip-address:8080 (раздел Брандмауэр ▷ Список блокируемых хостов):
[править] Использование модуля
Блокирование трафика с указанными в списке узлами начинается после установки флажка «Использовать черный список».
Для добавления блокируемого узла необходимо ввести IP-адрес в поле «Добавить IP адрес сети или хоста» и нажать кнопку «Добавить».
Для удаления узла необходимо выбрать его из списка и нажать кнопку «Удалить».