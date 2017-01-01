Alterator-mkbootflash
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Elena Mishina (обсуждение | вклад)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-mkbootflash}} == Назначение == Модуль '''Создание загрузочного flash ди...»)
(Новая страница: «== Название пакета == {{pkg|alterator-mkbootflash}} == Назначение == Модуль '''Создание загрузочного flash ди...»)
Текущая версия на 12:13, 4 мая 2017
Содержание
[править] Название пакета
alterator-mkbootflash
[править] Назначение
Модуль Создание загрузочного flash диска предназначен для создания загрузочных USB дисков, для последующей установки с них или использования в качестве носимой живой системы.
[править] Запуск
Модуль Создание загрузочного flash диска доступен как в GUI в экспертном режиме (раздел Система ▷ Создание загрузочного устройства USB):
[править] Настройка
В качестве источника используется диск с дистрибутивом, который должен быть вставлен в соответствующее устройство.
USB диск должен содержать раздел с файловой системой FAT и иметь достаточно свободного места (для создания диска с живой системой понадобится диск объёмом 1 гигабайт, для создания диска с установкой - 2 гигабайта).