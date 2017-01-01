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Текущая версия на 12:13, 4 мая 2017

править] Название пакета

alterator-mkbootflash

править] Назначение

Модуль Создание загрузочного flash диска предназначен для создания загрузочных USB дисков, для последующей установки с них или использования в качестве носимой живой системы.

править] Запуск

Модуль Создание загрузочного flash диска доступен как в GUI в экспертном режиме (раздел Система ▷ Создание загрузочного устройства USB):

править] Настройка

В качестве источника используется диск с дистрибутивом, который должен быть вставлен в соответствующее устройство.

USB диск должен содержать раздел с файловой системой FAT и иметь достаточно свободного места (для создания диска с живой системой понадобится диск объёмом 1 гигабайт, для создания диска с установкой - 2 гигабайта).



